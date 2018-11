Cile | l’ex Roma e Inter Pizarro si ritira

calcioweb.eu

(Di venerdì 30 novembre 2018) Davidha deciso di smettere ersi dal calcio giocato. Il centrocampista chiude così la sua carriera a 39 anni, dopo 17 anni traed Europa. “È arrivato il momento. Arriva per tutti, anche per me. Per una questione personale, sono io che lascio il calcio e non il calcio che lascia me“, ha detto il Pek in un’vista a La Tercera. Il centrocampista giocherà con la maglia della sua Universidad de Chile l’ultima partita, domenica in casa contro il Curico Unido. Una decisione maturata e che non porta rimpianti. “Nessun rimpianto, ma è comunque una cosa diffi. Ho parlato con i compagni, per l’affetto che mi hanno sempre mostrato, mi ha sorpreso. È qualcosa che ti lascia da pensare per tutto l’ambiente che si è formato, ma è una decisione elaborata da tempo“. Faro delladi Spalletti, nella capitale ha mostrato ...