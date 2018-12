Chirurgo ubriaco in sala parto | mamma e figlio muoiono dopo il cesareo

Dramma in ospedale : mamma e figlia muoiono durante il cesareo - il Chirurgo era ubriaco : La tragedia in un ospedale di Botad, in India. Una giovane donna di 22 anni è morta insieme alla figlia neonata durante il parto. I familiari, che aspettavano fuori per festeggiare il lieto evento, hanno attaccato il medico intervenuto per far nascere la bambina: sottoposto a un alcoltest dalla polizia, è stato trovato in stato di ubriachezza.Continua a leggere