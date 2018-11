Chi è Ari | l' attaccante del Krasnodar che a 11 anni vendeva frutta a Fortaleza

MARIA TERESA RUTA - SHOCK DOPO PEChiNO EXPRESS/ Molestata da un dirigente Rai : 'Sono rimasta al palo a 50 anni' - IlSussidiario.net : MARIA TERESA RUTA, la confessione SHOCK DOPO la vittoria a PECHINO EXPRESS: 'Un dirigente Rai mi ha Molestata e per questo...'.

Grande Fratello Vip 2018/ Chi uscirà tra Lory Del Santo e Benedetta Mazza? Testa a testa nei sondaggi - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, chi sarà eliminata tra Benedetta Mazza e Lory Del Santo? testa a testa nei sondaggi tra le due bionde della casa.

FILIPPO MAGNINI NEL CAST DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2019?/ Il nuotare in estate aveva rifiutato PeChino Express - IlSussidiario.net : FILIPPO MAGNINI partirà per l'Isola dei FAMOSI 2019? L'ex nuotatore era stato invitato nell'edizione del 2008: le ultime news.

Fabrizio Corona d’accordo con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip? Selvaggia Lucarelli indaga sui losChi affari dell’ex re dei paparazzi : Fabrizio Corona era d’accordo con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip? Le accuse di Selvaggia Lucarelli all’ex re dei paparazzi Che tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli non corra buon sangue è noto a tutti, ma all’indomani del gossip che ha coinvolto l’ex re dei paparazzi con Asia Argento e delle polemiche che hanno accompagnato l’apparizione del catanese al Grande Fratello Vip, la giornalista spara a zero ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari Chiude il mese con molti dati - 30 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI chiude la settimana e il mese in attesa di diversi dati macroeconomici che saranno diffusi in giornata

FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI - SCHERZO FINISCE IN LITE/ 'PrediChi bene e razzoli male' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Nuova LITE al Grande Fratello Vip tra FRANCESCO MONTE e GIULIA SALEMI: lui organizza uno SCHERZO ma poi si arrabbia e accusa.

CROCIFISSO IN AULA/ Il mal di pancia dei 'fanatici' del multiculturalismo che dimenticano Chi siamo - IlSussidiario.net : Il ministro ha detto che "il CROCIFISSO non può dare fastidio, può aiutare a far riflettere". Ha detto l'ovvio. E ha difeso i finanziamenti alle paritarie

ALFREDO BIANCO - Chi E'/ Il ferroviere di Genova alla conquista del talent show - Bake Off Italia - - IlSussidiario.net : ALFREDO BIANCO è uno degli aspiranti pasticceri dell'ultima edizione di Bake Off Italia 2018, il talent show condotto da Benedetta Parodi su Real Time

Ricostruzione - ecco i primi incariChi. Per il nuovo ponte è sfida tra 2 progetti : Il commissario deciderà la prossima settimana: in “pole” i progetti di Fincantieri e CimolaiSubito un pool di project manager per seguire lo stato dei lavori. Alla fine quello dei “validatori”

Milano - cani al parco mangiano la droga nascosta dai pusher. Veterinari : “Capita spesso”. I padroni : “PoChi controlli” : “Paco stava correndo libero nel parco, quando si è intrufolato in un cespuglio e ha mangiato qualcosa di strano. Poche ore dopo eravamo al pronto soccorso Veterinario perché il cane era sotto effetto di droghe”. A raccontarlo è Manuela, padrona di un Golden retriever di 7 anni con cui va spesso a parco Sempione, in pieno centro a Milano. Qui gli spacciatori, per evitare di essere sorpresi in possesso di stupefacenti, nascondono la droga nei ...

Sci alpino - Discesa masChile Beaver Creek 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Sarà un lungo e pieno fine settimana per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia già oggi con una Discesa e poi ancora spazio alla velocità nella giornata di sabato con il superG. Domenica si conclude la tre giorni americana con il primo gigante dell’anno, dopo che quello all’esordio a Soelden è stato cancellato. Di seguito il programma dettagliato, l’orario di partenza della Discesa libera maschile di Lake ...

Sciopero 30 novembre 2018 - lezioni a risChio/ Ultime notizie - scuole Chiuse? Rabbia per le politiche Miur - IlSussidiario.net : Sciopero 30 novembre 2018, scuole chiuse? lezioni a rischio. Ultime notizie, proteste contro politiche Miur: coinvolti i docenti di scuole medie e superiori

Stop alle funicolari di Napoli - l'Authority apre un'inChiesta : Dopo tre giornate di Stop delle funicolari cittadine, l'Authority sugli scioperi apre un'istruttoria sul picco di malattie che ha falcidiato i capiservizio. Mentre l'Anm, per sopperire...

