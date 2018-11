CF | concluso con successo primo piano Gestione integrata frontiere

Formazione continua - concluso a Roma roadshow 2018 Fondo For.Te : Roma, 29 nov., askanews, - Dopo il successo delle precedenti cinque tappe del 2018, Fondo For.Te ha concluso il percorso di presentazione dei finanziamenti per i piani formativi, con un grande ...

Si è concluso ieri - a Cagliari - l'evento «I Vessilli della Vittoria. Le Bandiere di Guerra della Brigata "Sassari" e della Brigata "Reggio" ... : Non da meno fu istituita una polizza assicurativa gratuita per i soldati, allo scopo di dare sostegno economico alle famiglie dei caduti e dei feriti, e si diede vita a spettacoli ricreativi e tornei ...

F1 – Test Abu Dhabi : Day -1 concluso tra esordi e grandi ritorni : Vettel davanti a tutti : Vettel davanti a tutti al termine della prima giornata dei Test di Abu Dhabi di F1 Si è conclusa la prima giornata dei Test di Abu Dhabi di F1. A due giorni dal grande finale di stagione di domenica, i piloti sono tornati in pista oggi sul circuito di Yas Marina per i Test Pirelli. Una prima giornata importante e ricca di novità: occhi puntatissimi infatti su Kimi Raikkonen, che ha detto addio alla Ferrari per iniziare una nuova avventura ...

Legge di Bilancio : concluso vertice - 'confermati obiettivi del governo per crescita e sviluppo - non è questione di decimali' : Il vertice, al quale hanno partecipato anche il ministro dell' Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari al Mef, Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i rapporti con il Parlamento e la ...

Tennis in rosa : concluso il torneo"Archigen Cup" : Per la cronaca si erano arrese in semifinale le due italiane Miriana Tona e Verena Hofer, entrambe regolate in due set dalle finaliste, mentre nella gara di doppio la coppia italo-argentina composta ...

Protezione civile : concluso il Forum europeo per la riduzione dei rischi : Con l’adozione della dichiarazione finale, sottoscritta dai capi delle delegazioni degli oltre cinquanta paesi partecipanti, si è concluso oggi il Forum europeo 2018 sulla riduzione del rischio organizzato a Roma dal Dipartimento della Protezione civile e promosso dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi di catastrofi (UNISDR). “Gli argomenti affrontati in questi tre giorni di incontri e dibattiti – ha sottolineato il Capo ...

Commercio : concluso Forum agenti Milano : ANSA, - ROMA, 23 NOV - Fiera Milano ha ospitato il Forum agenti Milano, tappa centrale del calendario annuale della manifestazione ed evento unico nel mondo, interamente dedicato ai colloqui di ...

concluso a Messina il "Festival della Crescita" : tra i protagonisti l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura : Quindi gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, così come i concetti olistici associati a questo traguardo, non sono riferiti solo al reddito o economia circolare, ma altresì a nuove economie che ...

Bozzano : concluso il progetto pilota sulla genitorialità : BRINDISI - concluso il progetto pilota 'Noi con Loro: essere genitori oggi', intervento di prevenzione primaria basato sulla realizzazione di uno spazio di confronto e sostegno reciproco tra adulti in ...

Canoa velocità - concluso il primo raduno della Nazionale con il nuovo DT Oreste Perri. Gli azzurri si ritroveranno nel mese di dicembre : Si è concluso a Sabaudia, in provincia di Latina, il primo raduno della Nazionale italiana di Canoa velocità agli ordini del nuovo DT Oreste Perri. Gli azzurri hanno portato a compimento tre settimane di duro lavoro e saranno attesi da un periodo altrettanto lungo da inizio dicembre fino a pochi giorni dal Natale, questa volta a Castel Gandolfo, vicino a Roma. Sono stati 34 gli azzurri chiamati da Perri, che al sito federale ha dichiarato: ...

Renault - concluso il cda : Ghosn resta Ceo e presidente - interim a Bolloré : In attesa di ulteriori chiarimenti sulla presunta evasione fiscale emersa in Giappone, Carlos Ghosn resta Ceo e presidente della Renault. La decisione del consiglio di amministrazione, riunitosi oggi, è stata appena formalizzata dalla Casa francese: il top manager, agli arresti nel Paese del Sol Levante, sarà sostituito ad interim dal direttore generale aggiunto Thierry Bolloré. I francesi chiedono le prove a Yokohama. Mentre in Giappone ...

Asinara isola d’Europa : concluso il convegno sulle celebrazioni del centenario della I Guerra Mondiale : Identità, nazioni e minoranze nell’Europa di ieri e di oggi, per capire come sono nate alcune situazioni di crisi che ancora agitano il vecchio continente. Si tratta di eredità del crollo degli Imperi centrali, usciti sconfitti dalla Prima Guerra Mondiale. L’Europa dopo un secolo rimane un sogno? È stato questo il tema della seconda giornata del convegno “L’Asinara isola d’Europa”, organizzato dal Comune di Stintino al Museo della ...

La CIA ha concluso che fu Mohammed bin Salman a ordinare l’omicidio Khashoggi : E ha trasmesso alla Casa Bianca i risultati della sua indagine, scrivono i giornali americani, basati su diverse intercettazioni

Libia - concluso bilaterale Conte-Haftar : 01.16 Si è concluso l'incontro bilaterale tra il premier giuseppe Conte e il generale Khalifa Haftar. Stamani alle 8:30,prima della plenaria, è previsto un vertice tra il premier Conte, Haftar,il presidente del governo nazionale libico al Sarraj,il presidente egiziano al Sisi, il premier russo Medvedev. All'incontro parteciperanno, a quanto si apprende, anche il ministro degli Esteri francese Le Drian, il presidente del Consiglio europeo Tusk, ...