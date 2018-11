Centrodestra | Meloni | Salvini non è venuto al vertice per non far arrabbiare l' amante

Centrodestra : Meloni lascia incontro a Milano con Berlusconi e Giorgetti : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha lasciato da pochi minuti l'incontro della coalizione di Centrodestra nell'abitazione milanese di Silvio Berlusconi. Meloni non ha rilasciato dichiarazioni uscendo dalla sede dell'incontro. Il segretario della Lega e vicepr

Blackjack della Meloni - avrebbe la maggioranza nel Centrodestra : Se da un lato nello scenario politico italiano pesa l'assenza del PD e della sinistra che fa registrare di nuovo il suo biglietto di non pervenuto, a Destra c'è chi ha tessuto la sua tela. Mentre il Cavaliere infatti viene richiamato in tribunale, con i suoi che lo tormentano, Salvini è tenuto in scacco dai 5 stelle che premono sul tema Giustizia, l'Onorevole Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha avuto mani libere, e ora il vuoto ...

Pure Meloni chiude il Centrodestra"Difficile rivedere quell'alleanza" : Meloni sul centrodestra: "Ho detto più volte che è difficile vedere in futuro l'alleanza passata. Noi siamo impegnati a un movimento liberista conservatore che possa liberare Salvini dal M5s" Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni - la sfida a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : il suo candidato - Centrodestra disintegrato : Il centrodestra non c'è, o perlomeno è in crisi, e per questo Giorgia Meloni va da sola. In Sardegna Fratelli d'Italia ha deciso di scattare in avanti, senza Lega e Forza Italia , e presentare un ...

SCENARIO/ L'asse Di Maio-Salvini-Meloni per far fuori Berlusconi e il Centrodestra : Di Maio e Meloni stanno lavorando per dar vita a un fronte sovranista che in primavera sfiderà gli europeisti di Macron e Merkel (più Renzi e il Cavaliere). DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Sapelli: Salvini ha venduto il Nord al partito dell'austerità, di G. SapelliDIETRO LE QUINTE/ Il piano di Salvini: rompere con M5s e votare a marzo 2019, di A. Del Duca

Giorga Meloni - la rivoluzione sovranista nel Centrodestra : svuota Forza Italia - chi va con lei : Dall' Isola Tiberina arriva il segnale che molti attendevano. Tutti coloro che, delusi in Forza Italia o rinchiusi nel recinto di centrodestra in cerca d' autore, aspettavano l' iniziativa di qualcuno ...

L'identità del Centrodestra tra Meloni e Berlusconi : Un grande polo moderato, dunque, è attuabile, a condizione che il primato della natura umana sulla volontà politica conferisca alla politica stessa il compito esclusivo e limitato di difendere e ...