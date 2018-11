: • Cyber News • #Centrafrica 1,5 Mln bambini in pericolo - Cyber_Feed : • Cyber News • #Centrafrica 1,5 Mln bambini in pericolo - TelevideoRai101 : Centrafrica 1,5 Mln bambini in pericolo -

Nella Repubblicana duesu tre necessitano di assistenza umanitaria. Migliaia sono minacciati da gruppi armati o sono vittime di violenze sessuali. E' l'allarme lanciato dall'Unicef, il Fondo Onu per l'infanzia. Si tratta di "uno dei Paesi più poveri del mondo", afferma il rappresentante Unicef in Centrafica, Christine Muhigana: "La situazione deiè disperata". Il Paese vive nella violenza e nel caos dal 2013, quando i guerriglieri Seleka, in maggioranza musulmani, destituirono il presidente Bozizé.(Di venerdì 30 novembre 2018)