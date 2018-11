Caterina Balivo | le confessioni di Yvonne Sciò a Vieni da Me

«Mi lavo - giuro - tutti i giorni» - Manuela Arcuri in imbarazzo davanti a Caterina Balivo : FUNWEEK.IT - Anche Manuela Arcuri è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata del 28 novembre: l'attrice originaria di Anagni si è raccontata attraverso una serie di oggetti in qualche modo legati ...

Vieni da me 29 Novembre : Cristina D'Avena ospite di Caterina Balivo : Nel corso della puntata di oggi 29 Novembre di Vieni da me, Caterina Balivo (38 anni) ha avuto come ospite Cristina D'Avena (54). La celebre cantante di sigle animate si è sottoposta all'intervista della cassettiera, una delle parti più attese dello show di Rai1. La conduttrice originaria di Napoli ha estratto da essa un fiocchetto verde, una citazione all'infanzia della D'Avena, più precisamente al periodo in cui era ancora una bambina di tre ...

Caterina Balivo fa piangere Cristina D’Avena a Vieni da Me : Caterina Balivo intervista Cristina D’Avena, che scoppia in lacrime E’ stata la regina delle sigle dei cartoni animati l’ospite dell’intervista ‘con la cassettiera’ di oggi a Vieni da Me: la padrona di casa Caterina Balivo ha infatti intervistato la cantante bolognese, grazie agli oggetti tirati fuori, per ciascuna delle domande, dai vari cassetti. E tra una risposta e l’altra Cristina D’Avena è ...

Claudio Lippi piange da Caterina Balivo per la nipote : Ospite al programma ”Vieni da me”, condotto Caterina Balivo durante l’intervista con Claudio Lippi non sono mancati i momenti emozionanti, durante l’intervista della cassettiera, da cui la conduttrice ne ha estratto una forma di burro che ha ricordato al presentatore i suoi esordi. «La mia passione era il canto: ma ero nato in una famiglia tradizionale, e chi aveva velleità artistiche veniva ostacolato». Suo padre, ha raccontato ...

Vieni da Me : Caterina Balivo mette in imbarazzo Manuela Arcuri : Manuela Arcuri a Vieni da Me: la Balivo manda in onda una scena imbarazzante… Grande ospite a Vieni da Me per l’intervista ‘della cassettiera’ della puntata di oggi, mercoledì 28 novembre 2018: nel programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo si è raccontata, infatti, Manuela Arcuri, sabato scorso ospite di Francesca Fialdini e Gigi e Ross allo Zecchino d’Oro. Raccontandosi a cuore aperto, appunto ...

Caterina Balivo - confessione sui figli a ‘La vita in diretta’ : “Perché sono una pessima madre” : Di solito è lei a intervistare i personaggi noti e a tirar fuori confessioni inedite, ma stavolta Caterina Balivo, ospite a ‘La vita in diretta’ si è trovata dall’altra parte della barricata Da quando è cominciato ‘Vieni da me’, il nuovo format che ricalca i programmi americani, la Balivo ha accolto nel suo salotto moltissimi vip. Tra gli ultimi Rosanna Lambertucci, protagonista di una toccante intervista in cui ha condiviso con pubblico e ...

Rosanna Lambertucci a “Vieni da me”. La confessione sulla figlia a Caterina Balivo : Caterina Balivo comincia la settimana di ”Vieni da me” con una emozionante intervista a Rosanna Lambertucci. La giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana e celebre esperta di benessere torna in televisione dopo l’intervista rilasciata a ”Storie Italiane”. In quell’occasione aveva ricordato l’ex marito, Alberto Amodei, morto quattro anni fa a causa di una malattia. La conduttrice ne aveva ...

Caterina Balivo a ”Un giorno da pecora” : la conduttrice mostra i piedi in diretta : “Se mi piacerebbe condurre il festival di Sanremo? Per il momento no, grazie”. Così risponde Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da Me, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un giorno da Pecora. Un’intervista tutta basata sulla sua vita professionale, che in questo momento sembra andare a gonfie vele, tra televisione, blog e librerie. Il suo nuovo programma Vieni da Me, format pomeridiano in cui intervista personaggi famosi e non, infatti è ...

Vieni da me - Caterina Balivo fa crollare emotivamente Platinette : cosa le mostra : Nel corso dell'odierna puntata di Vieni da me , il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai1, Mauro Coruzzi in arte Platinette si è sottoposto all'intervista della cassettiera. L'...

Vieni da me - Caterina Balivo scatenata in radio : mostra la parte del corpo che fa impazzire i suoi fan / Guarda : Caterina Balivo , conduttrice di Vieni da Me , oltre che una brava donna di spettacolo è una bellissima donna con una parte del corpo particolarmente amata dai suoi fan: i piedi. Ospite di Un Giorno ...

Carla Fracci a 82 anni scatenata a Vieni da me : balla Asereje con Caterina Balivo Video : Momenti di grande commozione ma anche di leggerezza e divertimento a Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo. Tra gli ospiti dell'ultima puntata l'étoile Carla Fracci che si è commossa ...