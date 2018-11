Cassazione su caso Magherini | ' Morte non prevedibile dai carabinieri'

Caso Magherini - Cassazione : "Morte non prevedibile da carabinieri" : La morte di Riccardo Magherini avvenuta in strada a Firenze il 3 marzo 2014 per arresto cardiocircolatorio dopo essere stato ammanettato e messo prono dai carabinieri mentre era "in delirio ...

Caso Magherini - Cassazione : “Carabinieri assolti perché non potevano prevedere la sua morte” : I carabinieri che immobilizzarono Riccardo Magherini nel centro di Firenze non potevano prevedere la sua morte perché “non avevano le competenze specifiche in materia” di arresto di persone che si trovavano nel suo stato, cioè “in delirio eccitatorio” per “intossicazione da cocaina”. Così la Cassazione spiega perché, meno di due settimane fa, ha assolto i tre militari dell’Arma imputati per il decesso ...

Caso Montante - Cassazione chiede nuova pronuncia su associazione a delinquere : La Cassazione chiede una nuova pronuncia per il reato di associazione a delinquere contestato all’ex leader degli industriali siciliani Antonello Montante. La Suprema Corte ha rigettato ieri sera il ricorso contro la decisione del Tribunale del Riesame (che aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Caltanissetta lo scorso marzo) nella parte che riguarda le ipotesi di corruzione, favoreggiamento, rivelazioni di ...

Caso Magherini : assolti in Cassazione i tre carabinieri : assolti in Cassazione "perché il fatto non costituisce reato" i tre carabinieri accusati della morte di Riccardo Magherini, l'ex calciatore 40enne deceduto nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014 a Firenze, durante un fermo in Borgo San Frediano. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo pronunciata in appello nei confronti dei tre militari. La decisione della ...

Caso Uva - pg Milano ricorre in Cassazione : La procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza sugli otto imputati, sei agenti e due carabinieri, assolti in appello "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di ...

Caso Yara Gambirasio : Massimo Bossetti piange : "voglio lavorare"/ Ultime notizie - Taormina contro Cassazione : Sentenza Massimo Bossetti, muratore in lacrime: 'ergastolo? Voglio lavorare ora'. Ultime notizie Caso Yara Gambirasio: Taormina contro la Cassazione.