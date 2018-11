Caso Regeni | Roma indaga 7 agenti dei servizi segreti egiziani che lo controllavano

Roma indaga 7 agenti egiziani per il Caso Regeni. E Fico fa la sua parte : Sette agenti dei servizi segreti egiziani saranno indagati dalla procura di Roma per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore 28enne di origine friulana sparito il 25 gennaio 2016 al Cairo e trovato cadavere il 3 febbraio lungo la strada che dalla capitale conduce ad Alessandria. L'atto istruttorio, che tecnicamente il procuratore Giuseppe Pignatone e il pm ...

Caso Regeni - Procura di Roma indaga 7 agenti dei servizi egiziani : Caso Regeni, Procura di Roma indaga 7 agenti dei servizi egiziani La Procura di Roma formalizza l'iscrizione nel registro degli indagati: l'ipotesi di reato è di sequestro di persona. Intanto il presidente di Montecitorio Roberto Fico annuncia l'interruzione delle relazioni diplomatiche fino a una svolta "vera" nelle ...

Caso Regeni - procura indaga 7 agenti 007 : 16.31 Sette agenti, appartenenti ai Servizi Segreti egiziani,finiranno nel registro degli indagati nell'indagine della procura di Roma sulla morte di Giulio Regeni.Nei loro confronti i pm contestano il reato di sequestro di persona. L'iscrizione formale verrà fatta dal Pm Colaiocco la prossima settimana. Il coinvolgimento dei sette è legato anche all'analisi dei tabulati telefonici da cui risulta che il giovane ricercatore italiano era ...

Fico : “Stop ai rapporti diplomatici con l’Egitto finché non ci sarà una svolta sul Caso Regeni” : "Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo”, ha dichiarato stamane il presidente della Camera Roberto Fico riferendosi al caso dell'omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni.Continua a leggere

