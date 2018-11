Caso Regeni | per l' Egitto la posizione di Fico è ' ingiustificabile'

Blastingnews

(Di sabato 1 dicembre 2018) Ildi Giulio, il ricercatore ed attivista italiano morto in, è alla base del recente scontro diplomatico che vede contrapposto il nostro Paese all', relativamente ad importanti istituzioni dei due Paesi. Ad accendere la miccia dello scontro sono state le dichiarazioni del Presidente della Camera dei Deputati Roberto. Quest'ultimo ha annunciato la volontà di interrompere le relazioni diplomatiche tra la Camera dei Deputati italiana e il Parlamento egiziano se non si arriverà a dei risultati importanti nelle indagini sulla morte del ricercatore italiano. Di fatto, con tali dichiarazionistrappa il velo di ipocrisia che ha caratterizzato l'inesistente collaborazione traed Italia come evidenzia il quotidiano romano "La Repubblica".La risposta egiziana Anche nel recente vertice di Palermo, a cui ha partecipato il Presidente egiziano Abd ...