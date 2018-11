Caso Regeni | Di Maio | “Risposte entro l’anno dall’Egitto o rapporti saranno compromessi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 novembre 2018) L’Egitto ci ha assicurato “risposte efficaci” che “devono arrivare in questo periodo”, altrimenti “trarremo le conseguenze”. Luigi Dilancia un ultimatum al Cairo suldi Giulio, dopo l’ennesima mancata collaborazione per fare chiarezza sull’omicidio del ricercatore italiano, e minaccia uno stop aicon lo Stato nord-africano ad ampio spettro. E che rischia di coinvolgere anche l’Eni, che negli ultimi anni ha importanti interessi in Egitto dopo la scoperta dei giacimenti Zohr e Noor.“Questo governo ha provato in questi mesi la strada del dialogo con l’Egitto che deve darci delle risposte sull’omicidio di Giulio. Noi ci aspettiamo delle risposte non solo dalle nostre procure, che ringrazio per il lavoro che stanno facendo, ma anche da uno Stato che ci ha assicurato risposte ...