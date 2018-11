Caso Regeni | Di Maio e Moavero stanno con Fico | “La verità è più importante del commercio”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 novembre 2018) Anche Luigi Die il ministro degli Esteri EnzoMilanesicon Robertoe appoggiano la decisione di strappare con l’Egitto in assenza di evoluzioni sul fronte delle indagini per la morte di Giulio. Se ieri il presidente M5s della Camera ha scelto in autonomia di bloccare i rapporti con il Parlamento egiziano e lo stesso premier Giuseppe Conte ha frenato dicendo di “non sapere i motivi del gesto”, oggi parte dell’esecutivo si è allineato con l’esponente 5 stelle. Intanto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico ha dato un altro ultimatum: “Se dal governo egiziano non arrivano risposte entro l’anno sulne trarremo le conclusioni”. E alla domanda se “le conclusioni” per Diriguarderanno anche le attività dell’Eni nel Paese, il leader M5s ha replicato: “Tutto ne ...