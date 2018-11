Caso Orlandi | parla la sorella | ' Anche io avvicinata da un uomo qualche giorno prima'

Caso Orlandi - sono di un uomo le ossa ritrovate alla Nunziatura : Roma, 23 nov., askanews, - sono riconducibili allo scheletro di un uomo le ossa ritrovate il 30 ottobre scorso nei sotterranei della Nunziatura Apostolica a Roma, a Villa Giorgina in Via Po. È quanto ...

Caso Orlandi - l’analisi del Dna rivela che le ossa trovate in Nunziatura sono di un uomo : Le ossa ritrovate a Villa Giorgina, nella Capitale, non sono né di Emanuela Orlandi né di Mirella Gregori. l’analisi ufficiale dei reperti, infatti, esclude che le ossa siano di una persona vissuta negli anni 80’, ma dovrebbero appartenere a una persona sicuramente morta prima del 1964. È una verità che La Stampa aveva anticipato due giorni fa. L’e...

Caso Orlandi : una fonte della Santa Sede avrebbe associato Emanuela alle ossa rinvenute : Come oramai è risaputo, lo scorso 29 Ottobre sono stati scoperti alcuni frammenti ossei [VIDEO] presso la Nunziatura Apostolica di via Po a Roma. I mass media, in un primo momento, avevano collegato seppur senza fonti concrete tali ossa alla scomparsa di due minorenni avvenuta presso la Capitale ad inizio anni '80: Emanuela Orlandi e Mirella Gregori entrambe 15enni al momento della sparizione. Di recente, Pietro Orlandi fratello di Emanuela che ...

Vaticano - Caso Emanuela Orlandi - il fratello : 'Il Papa sa cosa è successo' : Nella sede della Nunziatura Apostolica, in via Po a Roma, continuano gli accertamenti sulle ossa ritrovate. In molti hanno fin da subito pensato che potessero appartenere a Emanuela Orlandi, la ragazza che scomparse nel nulla nel 1983. Del caso si è parlato ultimamente anche su Radio Cusano Campus, in una trasmissione a cui ha partecipato il fratello di Emanuela, Pietro. L'uomo ha accusato il Papa di conoscere la verita' sulla scomparsa della ...

Ossa in Nunziatura - famiglia Orlandi nomina il super esperto del Caso Yara : Un super esperto, ex dei Ris e in passato alle prese con il dna di 'Ignoto 1' per l'omicidio di Yara, ora al servizio della famiglia di Emanuela Orlandi. L'obiettivo è sciogliere qualsiasi dubbio dei ...

OSSA NUNZIATURA - FAMIGLIA ORLANDI NOMINA ESPERTO Caso YARA/ Ultime notizie : Giorgio Portera consulente tecnico - IlSussidiario.net : Emanuela ORLANDI, Card. Parolin: 'no legami con la Chiesa'. Nuove OSSA nella NUNZIATURA, Ultime notizie Vaticano, parla la medium

Il Vaticano placa le 'fake news' sul Caso Orlandi : Città del Vaticano, 8 nov., askanews, - Le parole posate pronunciate dal cardinale Pietro Parolin hanno posto fine a una settimana di rivelazioni non corroborate dai fatti, corto-circuiti mediatici, ...

Parolin : non abbiamo fatto nessun collegamento tra le ossa e il Caso Orlandi : ... ha dichiarato il cardinale rispondendo ad una domanda dei giornalisti, a margine del convegno dell'associazione 'Carità politica', a Palazzo San Calisto: 'Da parte della Santa Sede - ha assicurato - ...

Caso Orlandi e ossa trovate in Nunziatura - Vaticano : “Nessun nesso - solo illazioni” : La Santa Sede rigetta le ricostruzioni diffuse fino a questo momento sull'identità dei poveri resti ritrovati nei giorni scorsi sotto il pavimento della Nunziatura apostolica a Roma. "È stato chiesto aiuto all’Italia per ragioni semplicemente di trasparenza, non so chi ha messo in relazione questa vicenda con il Caso Orlandi" ha sottolineato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. "Per ora non si può fare alcuna diagnosi ...

Ossa nel Palazzo della Nunziatura : prematuro collegarle al Caso Orlandi - dice il cardinale Parolin : "Ossa alla Nunziatura? È prematuro collegarle alla vicenda Orlandi". Lo dice in una intervista al Messaggero il cardinale Pietro Parolin a proposito del ritrovamento di resti umani sotto il pavimento dell'edificio. "Da parte nostra - spiega - c'e' la massima disponibilità e la massima collaborazione con l'Italia a risolvere questo caso". Parolin afferma di aver "seguito questa ...

Chi l’ha visto - il 7 novembre gli aggiornamenti sulle ossa in Nunziatura e sul Caso Orlandi : Il caso di Emanuela Orlandi al centro del nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 7 novembre alle 21.15 su Rai3. Nel corso della puntata la Polizia Scientifica che sta lavorando in queste ore fa luce sul mistero delle ossa rinvenute sotto un pavimento della Nunziatura apostolica a Roma. Un fatto che ha riportato l’attenzione sul caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Le famiglie delle due ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Federica Sciarelli torna sul Caso di Emanuela Orlandi : L'appuntamento si concentrerà nuovamente sul caso di Emanuela Orlandi, la giovane scomparsa nel lontano 1983.