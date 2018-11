huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Casini sulla Libia: 'Siamo stati ridicolizzati da Haftar e da quattro mesi in Libia non abbiamo l'ambasciatore' https:/… - GiovanniRota52 : RT @HuffPostItalia: Casini sulla Libia: 'Siamo stati ridicolizzati da Haftar e da quattro mesi in Libia non abbiamo l'ambasciatore' https:/… - HuffPostItalia : Casini sulla Libia: 'Siamo stati ridicolizzati da Haftar e da quattro mesi in Libia non abbiamo l'ambasciatore' - laurayellowduck : @danielaranieri @AlessiaMorani ma cosa vuoi fare casini, torna a casa non vedi che Ciccio Bagonghi fa fatica a resp… -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Il suo giudizioConferenza per ladi Palermo è tranchant: "L'abbiamo consegnata nelle mani di. Altro che un successo politico-diplomatico! Si è trattato di un passo indietro". Reso ancor più evidente dal perdurare dell'assenza a Tripoli del nostro capo legazione, dopo che, il 10 agosto scorso, l'ambasciatore Giuseppe Perrone è stato richiamato a Roma per gravi motivi di sicurezza. "L'unico lato positivo è che dopo la mia sollecitazione e dopo diversi, il ministro Moavero Milanesi convenga sull'urgenza della nomina di un nuovo ambasciatore".Ad affermarlo all'HuffPost è l'ex presidente della Camera, e senatore nell'attuale legislatura, Pier Ferdinando. Di una cosa si dice certo. E questa certezza non è stata incrinata dalle considerazioni del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi né risolta da ...