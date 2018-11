Carburanti | in Italia crescono del 4 | 7% consumi di benzina e gasolio ad ottobre Spesi

Costo Carburanti in aumento in Italia - e intanto il diesel perde terreno in Europa : E’ davvero consistente il rincaro sui carburanti registrato nell’ultimo anno: nei primi nove mesi del 2018 la spesa degli Italiani per l’acquisto di benzina e gasolio è stata di ben 43,7 miliardi, con un incremento sullo stesso periodo del 2017 di 3,5 miliardi (+8,7%). Un aumento solo parzialmente dovuto alla crescita dei consumi registrata nel medesimo periodo e pari a un +2,1%. Secondo le elaborazioni del Centro Studi Promotor, il ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : calma sulla rete Carburanti italiana : calma sulla rete carburanti italiana: non si registrano oggi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati con lieve tendenza alla salita. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,668 euro/litro, con i diversi marchi che ...