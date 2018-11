Cani al parco mangiano la droga nascosta dai pusher | Problema vero

Cani drogati al parco Sempione - colpa delle dosi nascoste nei cespugli : S'infilano nei cespugli, trovano dei sacchettini e li strappano. Ma poi si sentono male, perché quella che hanno ingerito al parco è droga.Succede al parco Sempione di Milano e le vittime sono i Cani, che i padroni portano a passeggiare. Tra gli arbusti o sotto le zolle del terreno, infatti, i pusher nascondono le dosi. Soprattutto hashish e marijuana: come spiega Il Fatto Quotidiano, che ha riportato la notizia, solo due settimane la Polizia ...

Spaccio di droga in un parco a Saluzzo : misure cautelari per 5 afriCani : Riceviamo e pubblichiamo: "I carabinieri della compagnia di Saluzzo, in provincia di Cuneo, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare applicativo del divieto di dimora nel comune di Saluzzo e ...

PARCO CaniLE DI ROVERETO - TN - * L'amstaff di Mattarello seguito da Arcadia : Raffo - ' Baiano non è un cane cattivo - è cresciuto con amore e - ... : Anche L'amstaff , american staffordshire terrier, di Mattarello, che a settembre era stato oggetto di cronaca per l'aggressione e la successiva morte di un chihuahua, è ora seguito dall'Associazione Arcadia Onlus, nella figura del suo presidente Pierluigi Raffo. Lo stesso Raffo tiene a precisare che, ...

La curiosa sfilata dei Cani bassotti dal centro al parco Michelotti : Sono arrivati da tutto il Piemonte e dalla Liguria per partecipare alla prima edizione torinese della «Sausage Walk»: questa mattina, 28 ottobre, 300 bassotti hanno sfilato da piazza Castello al parco ...

Milano. Area Cani : al parco Formentano arriva quella per animali di piccola taglia : “Da oggi è attiva un’Area Cani solo per animali di piccola taglia. In questa maniera andiamo incontro alle esigenze dei