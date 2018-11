Calciomercato, Gattuso annuncia il primo rinforzo invernale: “Arriverà tra 12-13 giorni”

milanworld

(Di venerdì 30 novembre 2018) Il mese di gennaio è sempre più vicino e con esso anche la sessionedi. Tra le squadre italiane, l’unica che sembrerebbe aver messo a segno un colpo è il Milan. I rossoneri, infatti, hanno praticamente chiuso per l’arrivo di Lucas Paquetà. Per bocca di, il talentuosissimo centrocampista brasiliano arriverà a Milanello tra poco meno di due settimane.Paquetà al Milan:conferma l’arrivo del brasiliano Interpellato sull’argomento mercato nella conferenza stampa post Milan-Dudelange, il tecnico rossonero non si è tirato indietro e ha parlato dell’arrivo ormai certo di Paquetà, giocatore classe 1997 attualmente in forza al Flamengo.“Paquetà arriverà tra 12-13 giorni, resterà 3-4 giorni a Milano per visitare la città e fare i test clinici e quelli a Milanello. Il ragazzo poi tornerà il 2-3 gennaio per ...