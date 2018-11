Calciomercato | cambiano le regole sui trasferimenti | top club avvisati

calcioweb.eu

(Di venerdì 30 novembre 2018) Presto, ilsubirà una profonda modifica che potrebbe stravolgere le dinamiche che coinvolgono soprattutto i top. Secondo il Times la nuova regola sarebbe già stata approvata e fisserà un tetto massimo di 6 o 8 prestiti in uscita per stagione. L’intenzione della ratifica della FIFA sarebbe quella di ridurre il potere dei più grandidel mondo, che spesso prestano un numero elevato di calciatori tenendoli sotto controllo e poi utilizzandoli magari come pedine di scambio. È il caso di società come la Juventus, che al momento ha in prestito ben 25 calciatori: dal 2020-21, la stagione da cui dovrebbe entrare in vigore la regola, bisognerà effettuare delle scelte e valorizzare solo chi è davvero ritenuto in grado di poter dare il proprio contributo in futuro. Tale riforma favorirà anche la crescita dei giovani talenti, gli spostamenti dei quali avverranno ...