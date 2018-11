Brenda | un giallo lungo quattro mesi Per il compagno sarebbe fuggita da casa di notte

fanpage

(Di venerdì 30 novembre 2018) Benda (Maria Aparecida Soares) è scomparsa il 18 luglio scorso da Camalavicina (Verona). Secondo il, Andrea Felicetti avrebbe lasciato ladimentre lui dormiva in un'altra stanza. Asono stati trovati il cellulare, la carta di credito ed tutti i suoi vestiti. Da allora nessuno l'ha più sentita, neanche la figlia, con cui aveva un legame speciale. Per ilandata via volontariamente nel cuore della