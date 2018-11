Boxe | pesi massimi leggeri | a Firenze Fabio Turchi difende il titolo WBC internazionale

Fury-Wilder - Mondiale Boxe pesi massimi WBC 2018 : a che ora inizia e come vederlo in tv e streaming : Sabato 1° dicembre andrà in scena l’incontro di boxe più atteso dell’anno, Deontay Wilder e Tyson Fury si sfideranno sul ring di Los Angeles per il Mondiale WBC dei pesi massimi. Nella metropoli statunitense i due pugili si sfideranno per la corona iridata della categoria regina, il match di cartello di questo 2018 regalerà sicuramente grandissime emozioni e lo show non mancherà tra due dei migliori atleti in circolazione nella ...

Boxe – Titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC : i pesi ufficiali : I pesi ufficiali dei pugili che combatteranno domani a Firenze Si è svolta presso il Novotel Firenze Nord di Sesto Fiorentino la cerimonia del peso dei pugili che combatteranno venerdì sera al teatro Obihall di Firenze. Presentatore dell’evento David Diamante, che domani sarà il ring announcer della manifestazione. Questi i pesi ufficiali Titolo internazionale silver dei pesi massimi leggeri WBC Fabio Turchi (campione): 90,600 kg Tony ...

Boxe : chi è Tyson Fury - l’uomo che vuole tornare a ruggire ponendo fine al dominio di Wilder nei pesi massimi : Ha trent’anni, è tornato dopo qualche problema di troppo con la cocaina e adesso, dopo esser già stato possessore delle cinture WBA, WBO, IBF e IBO dei pesi massimi, vuole andarsi a prendere anche il titolo delle WBC. Stiamo parlando di Tyson Fury. Nato a Manchester il 12 agosto 1988, prematuro di ben tre mesi, Fury porta un nome che non è casuale: i genitori gliel’hanno dato in onore di Mike Tyson, che in quegli anni dominava in ...

Boxe - Mondiale pesi massimi WBC 2018 : Tyson Fury-Deontay Wilder. Programma - orario e tv : Deontay Wilder e Tyson Fury si sfideranno sul ring di Los Angeles per il Mondiale WBC dei pesi massimi: l’appuntamento è per sabato 1° dicembre quando andrà in scena uno degli incontri di pugilato più attesi dell’anno. Nella metropoli statunitense i due pugili si sfideranno per la corona iridata della categoria regina, il match di cartello di questo 2018 regalerà sicuramente grandissime emozioni e lo show non mancherà tra due dei ...

Boxe – Titolo internazionale silver dei pesi superpiuma WBC : Devis Boschiero sfida Martin Ward : Devis Boschiero: “a Firenze devo vincere per rilanciare la mia carriera” Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall di Firenze, Devis Boschiero (46 vittorie, 21 prima del limite, 5 sconfitte e 2 pareggi) sfiderà Martin Ward (20-1-2) per il vacante Titolo internazionale silver dei pesi superpiuma WBC nella riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom Boxing Italy di Eddie Hearn e DAZN, il ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Alessia Mesiano approda ai quarti di finale dei pesi piuma! : Arriva una vittoria importantissima per Alessia Mesiano ai Mondiali di Boxe femminile 2018 in corso di svolgimento a Nuova Delhi. La campionessa in carica dei pesi piuma (-57 kg) si è qualificata per i quarti di finale, sconfiggendo per split decision la temibile irlandese Michaela Walsh ai punti e con verdetto non unanime per 4-1. I tabellini dei giudici: 27-30, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28. Un match in cui la 26enne laziale si è dimostrata ...

Boxe – Teatro Principe : i pesi ufficiali dei pugili che combatteranno sabato 20 ottobre : La cerimonia del peso dei pugili che combatteranno domani sabato 20 ottobre al Teatro Principe di Milano Teatro Principe: i pesi ufficiali. Si è svolta presso l’Hotel Bocconi di Milano in Viale Bligny 56 la cerimonia del peso dei pugili che combatteranno sabato 20 ottobre, al Teatro Principe di Milano. Questi i pesi ufficiali: Maxim Prodan: 67,100 kg contro Erick Lopez: 66,500 kg Riccardo Merafina: 76,400 kg contro Marko Nastic: 74 kg ...

Boxe - Olimpiadi Giovanili 2018 : Naichel Millas battuto al primo turno dei pesi medi - domani ci riprova col ripescaggio : Comincia male l’avventura alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 di Naichel Millas. Il pugile padovano è stato battuto al primo turno tra i pesi medi, nei quali il sorteggio lo aveva messo di fronte al thailandese Weerapon Jongjoho. I cartellini dei giudici hanno evidenziato la natura non unanime della decisione: il giudice argentino Gonzalo Guzman è stato l’unico a darlo vincitore in tutte e tre le riprese, mentre tre degli ...

Boxe - Olimpiadi Giovanili 2018 : Naichel Millas eliminato al primo turno dei pesi medi : Finisce subito l’avventura alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 di Naichel Millas. Il pugile padovano è stato eliminato al primo turno tra i pesi medi, nei quali il sorteggio lo aveva messo di fronte al thailandese Weerapon Jongjoho. I cartellini dei giudici hanno evidenziato la natura non unanime della decisione: il giudice argentino Gonzalo Guzman è stato l’unico a darlo vincitore in tutte e tre le riprese, mentre tre ...

Boxe - Anthony Joshua è Campione del Mondo dei pesi massimi WBA - IBF - WBO e IBO. Povetkin KO dopo sette riprese : Così era nelle previsioni, così è andata alla fine: Anthony Joshua, nel tripudio di 80.000 persone accorse allo stadio di Wembley, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo dei pesi massimi, unificando le corone iridate WBA, IBF, WBO e IBO. Il ventottenne di Watford ha sconfitto per KO alla settima ripresa il russo Alexander Povetkin, che a 39 anni non è riuscito a compiere quella che sarebbe stata un’impresa oltremodo storica. Il ...

LIVE Joshua-Povetkin - Mondiale pesi massimi Boxe in DIRETTA : Wembley gremito per il match dell’anno! : Buonasera (o buonanotte, se preferite) e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Anthony Joshua e Alexander Povetkin, valevole per l’unificazione di quattro delle cinque sigle che assegnano il titolo Mondiale dei pesi massimi, e cioè WBA, IBF, WBO e IBO. Il combattimento si svolgerà all’interno dello stadio tra gli stadi, Wembley, che per l’occasione è gremito in ogni ordine dei suoi 80.000 posti. Tutti i favori del ...