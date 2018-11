Boxe | Devis Boschiero e Martin Ward regalano spettacolo | il britannico vince

oasport

(Di venerdì 30 novembre 2018)puro alla Obi Hall di Firenze,hanno dato vita a un incontro estremamente spettacolare e intenso, il grande pugilato è tornato in Italia e l’incontro che metteva in palio il vacante titolo International Silver WBC dei pesi superpiuma ha regalato moltissime emozioni. I due contendenti si sono sfidati a viso aperto senza mai tirarsi indietro, al termine di dodici riprese intensissime ha trionfato ilper split decision (117-111; 113-115; 115-113):ha combattuto come un guerriero fino alla fine, a 37 anni suonati non ha avuto paura di nulla, ha tenuto testa a un avversario di dieci anni più giovane e ha tentato il tutto per tutto per garantirsi questo titolo dopo essere già salito sul trono continentale (a maggio si era invece preso la cintura dell’Unione Europea).Il pugile di Chioggia, allenato da Gino Freo, ha ...