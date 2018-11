Boxe | Andrea Scarpa non riesce nell’impresa | Joe Hughes vince l’Europeo dei superleggeri

Boxe - Europeo Superleggeri Firenze 2018 : Andrea Scarpa e Joe Hughes si contendono il titolo vacante : Ieri presso il Novotel Firenze Nord di Sesto Fiorentino è andata in scena la cerimonia del peso dei contendenti che oggi combatteranno al teatro Obihall di Firenze: per il vacante titolo Europeo EBU dei pesi Superleggeri si affronteranno il torinese Andrea ‘Sugar Ray’ Scarpa e l’ex campione britannico Joe Hughes. L’incontro di questa sera verrà trasmesso in diretta su DAZN. Questi i pesi ufficiali: vacante titolo Europeo dei pesi ...

Boxe - Andrea Scarpa vuole prendersi l’Europa. Sfida a Joe Hughes per il titolo EBU dei superleggeri : Andrea Scarpa scalpita per tornare sul ring, l’appuntamento è per venerdì 30 novembre quando il pugile affronterà Joe Hughes nel match che mette il palio il titolo europeo EBU dei pesi superleggeri, attualmente vacante. Il 31enne se la dovrà vedere contro il britannico (record di 16-3) in un incontro che si preannuncia particolarmente intenso e avvincente, il foggiano avrà il sostegno del Teatro Obihall di Firenze che cercherà di ...

Boxe – Night of Kick and Punch 9 : Andrea Masini sfida Talbi : Alla Night of Kick and Punch 9 anche un titolo europeo! Sabato 15 dicembre, al centro sportivo Vismara in Via dei Missaglia 117 a Milano, Andrea Masini sfiderà il francese Lotfi Talbi per il vacante titolo europeo dei pesi medi junior (dai 69,500 kg ai 72,300 kg) di thai Boxe della World Kickboxing Federation sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna nel corso della nona edizione di The Night of Kick and Punch, presentata da ...