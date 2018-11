Borsa | Apple | Amazon | Google | Facebook e Netflix sotto pressione Sta scoppiando una

In quest'èra di techlash - Apple ha un vantaggio - nonostante il calo in Borsa - : Roma. Giovedì migliaia di impiegati di Google nelle sedi dell'azienda sparse per il mondo sono usciti dai loro uffici per protestare contro i casi di abusi sessuali commessi da alcuni dirigenti e rivelati dal New York Times. In alcune occasioni, ha rivelato il giornale americano, ...

In quest’èra di techlash - Apple ha un vantaggio (nonostante il calo in Borsa) : Roma. Giovedì migliaia di impiegati di Google nelle sedi dell’azienda sparse per il mondo sono usciti dai loro uffici per protestare contro i casi di abusi sessuali commessi da alcuni dirigenti e rivelati dal New York Times. In alcune occasioni, ha rivelato il giornale americano, Google ha protetto