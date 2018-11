Bollette a 28 giorni | l' Agcom multa Tim e Wind Tre per 2 | 4 milioni

Tar del Lazio : nessuna multa per le Bollette a 28 giorni per Tim - Vodafone - Fastweb - Wind Tre : Il Tar del Lazio ha decretato che Tim, Fastweb, Wind Tre e Vodafone non dovranno pagare alcuna multa, pari a 1,1 milioni di euro per ciascun operatore, in seguito alla vicenda delle bollette a 28 giorni. Confermati, invece, i rimborsi agli utenti, in che misura non è ancora noto, ma la sentenza è clamorosa e rafforza la posizione delle compagnie che si sentiranno ancor più agevolate nel violare, leggi, norme e regolamenti e toglie quel poco di ...

Bollette telefoniche a 28 giorni - il Tar conferma i rimborsi : come ottenerli : L’Agcom aveva già parlato chiaro. Gli operatori telefonici furbetti, che finora si sono avvalsi di Bollette telefoniche con fatture a 28 giorni, in barba ai diritti dei consumatori, sono stati strigliati con un rinnovato ordine: dovete rimborsare i vostri clienti, e dovete farlo entro 31 dicembre 2018. E ora arriva anche la sentenza del Tar del Lazio, che venerdì scorso ha confermato la posizione a difesa dei consumatori, respingendo il ricorso ...

Bollette a 28 giorni - rimborsi in arrivo entro fine anno : (Foto: pixabay.com) Sembra ormai giunta a un epilogo la questione delle compagnie telefoniche che hanno sfruttato il sistema della fatturazione a 28 giorni. entro il 31 dicembre Tim, Wind 3, Vodafone e Fastweb saranno costrette a rimborsare gli utenti per le cifre indebitamente riscosse in violazione delle decisioni dell’autorità di garanzia. Ma facciamo un passo indietro per ricostruire la questione. Nel 2017 Agcom aveva deciso di ...

Agcom sanziona le compagnie telefoniche per Bollette a 28 giorni : L'Agcom ha prodotto una multa da quasi 2 milioni di euro rivolta alle compagnie telefoniche che hanno continuato a produrre offerte a 4 settimane nonostante il precedente stop dell'AutoritàUna multa da 1 milione e 682mila euro quella prodotta dall'Aurotorità Garante per le Comunicazioni nei confronti di Tim, Fastweb e Vodafone per un'indagine partita a febbraio e conclusasi pochi giorni fa. Infatti, secondo l'Agcom, le suddette compagnie ...