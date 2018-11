Bollette a 28 giorni | Agcom multa Tim per 1 | 5 milioni e Wind Tre per 870mila euro

Bollette telefoniche a 28 giorni - multa da 2 - 4 milioni a Tim e Wind Tre : (Foto: pixabay.com) L’Autorità garante delle comunicazioni ha emesso l’atteso verdetto sulle Bollette a 28 giorni e non è stata per nulla clemente. Le sanzioni comminate dall’autorità per le garanzie delle comunicazioni si riferiscono alle compagnie telefoniche Tim e Wind Tre e ammontano complessivamente a 2,4 milioni di euro. La decisione è stata annunciata con due comunicati pubblicati sul sito dell’Autorità, che si ...

Tim e Wind-Tre multate dall'Agcom per le Bollette a 28 giorni : Tim e Wind-Tre sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nel mirino del garante il passaggio dalle bollette a 28 giorni (vietate ora dalla legge) a quelle mensili (con modifiche contrattuali), motivo per il quale l'Agcom, appunto, ha multato le due compagnie telefoniche per un totale di 2,4 milioni di euro.A dare notizia è stata l"Autorità stessa, pubblicando i provvedimenti sul proprio portale web, nel quale si ...

L’AGCOM ha multato Tim di 1 - 5 milioni di euro e Wind Tre di 870mila euro - per questioni legate alle Bollette ogni 28 giorni : L’AGCOM, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha multato Tim e Wind Tre per alcune questioni che riguardano il passaggio dalle bollette a 28 giorni (da qualche tempo vietate, dopo che molti le avevano adottate) a quelle mensili. Si tratta

Tar del Lazio : nessuna multa per le Bollette a 28 giorni per Tim - Vodafone - Fastweb - Wind Tre : Il Tar del Lazio ha decretato che Tim, Fastweb, Wind Tre e Vodafone non dovranno pagare alcuna multa, pari a 1,1 milioni di euro per ciascun operatore, in seguito alla vicenda delle bollette a 28 giorni. Confermati, invece, i rimborsi agli utenti, in che misura non è ancora noto, ma la sentenza è clamorosa e rafforza la posizione delle compagnie che si sentiranno ancor più agevolate nel violare, leggi, norme e regolamenti e toglie quel poco di ...

Telefono - Bollette a 28 giorni : il Tar conferma i rimborsi agli utenti - ma sospende le multe alle compagnie : Una lunga querelle al centro del dibattito per mesi tra consumatori e compagnie telefoniche, accusate di fare le "furbette" sulla fatturazione a 28 giorni. VITTORIA A META' - Il Tar del Lazio ha ...

Bollette telefoniche a 28 giorni - il Tar conferma i rimborsi : come ottenerli : L’Agcom aveva già parlato chiaro. Gli operatori telefonici furbetti, che finora si sono avvalsi di Bollette telefoniche con fatture a 28 giorni, in barba ai diritti dei consumatori, sono stati strigliati con un rinnovato ordine: dovete rimborsare i vostri clienti, e dovete farlo entro 31 dicembre 2018. E ora arriva anche la sentenza del Tar del Lazio, che venerdì scorso ha confermato la posizione a difesa dei consumatori, respingendo il ricorso ...

Bollette a 28 giorni - rimborsi in arrivo entro fine anno : (Foto: pixabay.com) Sembra ormai giunta a un epilogo la questione delle compagnie telefoniche che hanno sfruttato il sistema della fatturazione a 28 giorni. entro il 31 dicembre Tim, Wind 3, Vodafone e Fastweb saranno costrette a rimborsare gli utenti per le cifre indebitamente riscosse in violazione delle decisioni dell’autorità di garanzia. Ma facciamo un passo indietro per ricostruire la questione. Nel 2017 Agcom aveva deciso di ...