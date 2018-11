Bollette a 28 giorni | Agcom multa TIM e Wind Tre

Multe a Tim e Wind Tre per le Bollette a 28 giorni : 2 - 4 milioni : Roma, 30 nov., askanews, - Tim e Wind Tre sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per un totale di 2 milioni e 378mila euro per aver violato le norme contrattuali sulla ...

Bollette a 28 giorni - Agcom multa Tim per 1 - 5 milioni e Wind Tre per 870mila euro : Tim e Wind Tre multate dall’Agcom per violazioni riguardanti il passaggio dalle Bollette a 28 giorni, ormai vietate dalla legge, a quelle mensili, con relative modifiche contrattuali. Come si legge sul sito dell’Autorità garante nelle comunicazioni, Tim è stata sanzionata in due delibere, una per 464mila euro e la seconda per 1,044 milioni di euro (per un totale di circa un milione e mezzo), mentre a Wind Tre è stata comminata una ...

