Boldrini contro Salvini | “Hai messo alla gogna tre minorenni su Fb | cancella quel post”

La deputata di Forza Italia : 'Travolta da insulti sessisti'. Rissa in aula - la Boldrini contro Salvini : ... postato con un bizzarro montaggio, sulla pagina del M5S ! L'istigazione all'odio sociale, alla violenza verbale e all'aggressione e la diffamazione a mezzo social sono la peggior politica che si ...

La deputata di Forza Italia : «Travolta da insulti sessisti». Rissa in aula - la Boldrini contro Salvini : ... postato con un bizzarro montaggio, sulla pagina del M5S ! L'istigazione all'odio sociale, alla violenza verbale e all'aggressione e la diffamazione a mezzo social sono la peggior politica che si ...

Boldrini - una furia in Aula contro Salvini : 'Sessista - è una vergogna' (VIDEO) : Matteo Salvini è il personaggio politico del momento o almeno è questo quello che raccontano i sondaggi. Un catalizzatore di attenzione come il leader del Carroccio ha, naturalmente, anche reciproche antipatie piuttosto accese. Tra chi non lo ama c'è sicuramente Laura Boldrini. Con l'ex presidente della Camera dei Deputati esiste un rapporto burrascoso: i due, divisi da enormi differenze nelle ideologie politiche, sono soliti beccarsi. E nelle ...

Insulti sessisti a deputata - Boldrini contro Salvini : “Mi paragonò a bambola gonfiabile - vergogna” : Duro attacco dell'ex Presidente della Camera dei deputati al ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante la discussione sugli Insulti sessisti rivolti alla deputata di Forza Italia Matilde Siracusano: "Mi ha paragonato a una bambola gonfiabile, ha messo alla gogna delle ragazze minorenni, si deve solo vergognare".Continua a leggere

La Boldrini contro il Pd : "Dove sono le donne?" E propone la lista unica : Laura Boldrini, in vista delle Europee, inizia a lanciare segnali di fumo in direzione Pd, a maggior ragione ora che il progetto politico di Leu è naufragato.La ghiotta opportunità viene colta in occasione della presentazione di una mozione finalizzata alla lotta contro la violenza sulle donne ed alla prevenzione del problema. Durante l"esposizione della proposta, fatta con la collaborazione di Lucia Annibali, l"ex presidente della Camera ...

Bari Intervento di Fanizzi sull'incontro a Monopoli con Boldrini : ... a dirlo è un rappresentante parlamentare, che in altre occasioni afferma che: "l'Italia risulta il Paese con il più alto tasso del mondo di ignoranza sull'immigrazione". Ritiene sbagliato dare ...

Revenge Porn - Boldrini : 'Serve una legge contro questa barbarie' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Violenza sulle donne - trend delle denunce in crescita. Boldrini contro il ddl Pillon : "Fermatevi" : "Le mie paure sono: quella del buio, dei fulmini e di papà. La paura di papà l'ho superata andandomene di casa e venendo a vivere a Casal di Principe per un po'". Lella Palladino si sforza di leggere fino in fondo il tema di un bambino - "uno dei tanti, purtroppo", sospira la presidente dell'associazione "D.i.Re donne in rete contro la Violenza" - che vive con la madre in uno dei centri antiViolenza gestiti dalla rete. Sullo ...

La battaglia della Boldrini contro il revenge porn : 'Una proposta di legge sui fenomeni di odio che responsabilizzi i giganti del web' e 'l'istituzione del reato di ' revenge porn ' che non c'è in Italia' ma è già una realtà altrove. E' quello che ...

La battaglia della Boldrini contro il revenge porn : "Una proposta di legge sui fenomeni di odio che responsabilizzi i giganti del web" e "l'istituzione del reato di 'revenge porn' che non c'è in Italia" ma è già una realtà altrove. E' quello che Laura Boldrini ex presidente della Camera, ha in mente per contrastare le distorsioni della rete. La deputata ne parlerà nell'ambito di Bookcity a Milano, durante un ...

Boldrini e Chef Rubio contro lo sgombero di Boabab attaccano Salvini : “ha paura di CasaPound” : Boldrini e Chef Rubio tornato a criticare l’operato di Salvini per la vicenda del Boabab e si soffermano sulla questione CasaPound “Forte coi deboli e sottomesso a #Casapound“. Laura Boldrini si scaglia via social contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini in seguito allo sgombero del Baobab, il campo che ospitava quasi 200 migranti nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. “Salvini manda i blindati per ...

Laura Boldrini : “Una legge contro l’odio in rete sullo stampo di quella tedesca” : “Se le piattaforme fanno abbastanza contro le molestie online? Dipende da dove si trovano, per questo presenterò una legge di contrasto all’odio in rete sullo stampo di quella tedesca”: così l’onorevole Laura Boldrini, a poche ore dalla sua partecipazione alla Festa della rete (Perugia, fino all’11 novembre), spiega come intende intervenire sul pro...

E Fico si scaglia contro Salvini : "Basta paragonarmi a Boldrini" : Che i due non siano proprio l'uno l'alleato ideale dell'altro non è certo oggi che lo si scopre. Anima sinistra del Movimento uno, "sovranista" convinto l'altro. Salvini e Roberto Fico continuano a beccarsi a distanza e l'occasione della "crisi" di governo sulla "manina" sul decreto fiscale è diventata l'occasione perfetta per rinfocolare lo scontro.A lanciare il sasso è il presidente della Camera. "Salvini mi invita a fare il presidente della ...

Boldrini : 'sto con Mimmo Lucano contro ogni mafia' : ...dell'Interno dovrebbe fare nei territori difficili è arrestare i capi della criminalità organizzata e i loro accoliti che con il malaffare e la violenza non consentono né lo sviluppo di un'economia ...