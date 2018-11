Blizzard assicura che nel corso del 2019 ci saranno annunci relativi a diversi progetti

eurogamer

(Di venerdì 30 novembre 2018) Dopo l'o di Diablo: Immortal in esclusiva mobile,è stata letteralmente sommersa dalle critiche dei suoi fan, speranzosi (ricordiamo che l'o è stato dato durante la scorsa BlizzCon) di assistere al reveal di un nuovo capitolo principale.Come riporta Gamingbolt,, nel cercare di placare i fan haato (tramite un comunicato sul forum di Battle.net), che durante il prossimo anno cinovità sulegati a Diablo:"Continuiamo a registrare i vostri feedback, abbiamopiani per Diablo attraversoche verranno rivelati neldel prossimo anno. Siamo desiderosi di mostrarvi i nostri, ma per alcuni dovrete attendere, in quanto preferiamo mostrarveli. Servirà tempo per soddisfare le vostre aspettative, ma ora più che mai siamo decisi a fornire un Diablo di cui la community potrà andare fiera."Read ...