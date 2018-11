Blitz antidroga Cc e Gdf, 20 arresti

: Maxi operazione di carabinieri e guardia di finanza. Elicottero in volo su San Salvo dalle 5 del mattino - ZonaLocale : Maxi operazione di carabinieri e guardia di finanza. Elicottero in volo su San Salvo dalle 5 del mattino - demodexofficial : Mattina di Venerdì 30 Novembre 2018 ore 03:51 Blitz Antidroga dei Carabinieri in locazione provincia di Salerno. Fe… - LinKCommunity_ : Nuovo blitz antidroga in Campania !Infatti , i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna coordi… -

Carabinieri e Finanzieri dei comandi provinciali di Chieti stanno eseguendo nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia 20 ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti di una banda di albanesi. I destinatari del provvedimento sono accusati,a vario titolo,di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. In esecuzione 37 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati.(Di venerdì 30 novembre 2018)