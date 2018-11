Biodiversità | chiusa la conferenza ONU | “Servono ambizioni più forti per arrestare la

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 novembre 2018) La quattordicesimadelle Parti (COP14) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica (CBD) si è conclusa con un accordo per avviare il processo preparatorio per un piano globale post 2020 (quando dovrà essere aggiornato e ritarato il decennale Piano Strategico per la conservazione dellaplanetaria, approvato dalla comunità internazionale nel 2010), avvicinandosi quindi al “New Deal per le Natura e le Persone nel 2020” come richiesto dal WWF. Si tratta, si spiega in una nota, “di un passo fondamentale per incrementare le azioni rivolte a fermare la pericolosa perdita disenza precedenti che stiamo vivendo oggi e che coinvolge con forza il futuro dell’intera umanità, perché lacostituisce la “struttura” di base che consente la vita quotidiana di tutti noi. L’accordo sottoscritto prepara il terreno ai governi ...