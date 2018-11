Bimbo manda lettera a ' papà in cielo' | Posta la recapita

Firenze : Bimbo porta coltelli a scuola e manda in ospedale l'insegnante con una testata : Una vicenda decisamente grave e preoccupante si è consumata nei giorni scorsi a Firenze, precisamente in una scuola elementare di Coverciano, quartiere della zona sud-est del capoluogo toscano. Qui un alunno di appena sette anni ha colpito con una testata la sua insegnante, costringendola al ricovero in ospedale con una possibile frattura del setto nasale. Come se non bastasse, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il bambino non sarebbe ...