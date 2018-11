Bilancio ok e 12 milioni sulle scuole | Provincia c' è | stop letargo

Roma - giunta dà ok a Bilancio consolidato Ma è lite tra Campidoglio e Ama : in ballo 60 milioni usati per i servizi cimiteriali : Il Comune fa causa al Comune. Perché di questo si tratta. L’amministrazione capitolina non è ancora riuscita a mettere la parola fine al braccio di ferro da 60 milioni di euro che da 7 mesi tiene bloccati sia i conti del Campidoglio sia quelli della sua Ama Spa. Probabilmente, servirà un lodo arbitrale per capire chi ha ragione e in quale misura. Altri soldi dei cittadini Romani buttati per risolvere un “derby” in famiglia, insomma. La giunta ...

Monza a Bilancio : nel 2018 mancano 1 - 2 milioni di euro di multe : Meno multe per tutti a Monza: secondo i dati presentati in consiglio comunale entro la fine dell'anno gli agenti avranno elevato 1.200.000 euro di sanzioni in meno rispetto a quanto previsto all'...

Mapei - Bilancio Sostenibilità : 770 milioni agli stakeholder/ Squinzi : "crescita e investimenti per le persone" - IlSussidiario.net : Mapei, pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2017: 770 milioni a stakeholder. Presidente Giorgio Squinzi: 'strategia crescita e sviluppo bisogni persone'

Legge di Bilancio - emendamenti : stretta da 500 milioni sui petrolieri. “Su i canoni per ricerca - perforazioni ed estrazioni” : Arriva l’annunciata stretta sui petrolieri. O almeno il Movimento 5 Stelle ci prova con un emendamento alla manovra che, nelle intenzioni, porterà nelle casse dello Stato almeno mezzo miliardo in più grazie alla revisione dei canoni delle concessioni. La proposta è tra quelle “segnalate” ma resta da vedere se reggerà in commissione Bilancio alla Camera, dove i lavori potrebbero essere rallentati a causa del ritardo che la commissione ...

Milan - Fassone : «Ecco come si è arrivati al rosso di 126 milioni a Bilancio» : «Senza le svalutazioni e gli accantonamenti voluti da Elliott avremmo chiuso il bilancio con una perdita inferiore rispetto al business plan iniziale di 10 milioni». L'articolo Milan, Fassone: «Ecco come si è arrivati al rosso di 126 milioni a bilancio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Banca di Credito Popolare - ok al Bilancio con utile netto di 4 milioni : Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare ha approvato i risultati al 30 settembre 2018, che includono gli impatti della prima adozione dell'IFRS9, chiudendo i nove mesi del 2018 ...

Estra - ecco il Bilancio di sostenibilità : oltre duecento milioni sul territorio : I numeri di Estra spa nel bilancio di sostenibilità 201,3 milioni di euro di ricchezza distribuita al territorio, contratti a tempo indeterminato per il 94,6% del personale del Gruppo, oltre 17 mila ...

Legge di Bilancio - aumento del fondo sanitario e 150 milioni per ridurre liste d’attesa. Ma serve nuovo Patto Stato-Regioni : Centocinquanta milioni per ridurre le liste d’attesa, un lieve incremento del fondo sanitario nazionale, nuovi investimenti nella formazione specialistica e più soldi per l’edilizia ospedaliera. Ma soprattutto un nuovo Patto della Salute Stato-Regioni con una revisione dei ticket tutta da scrivere. Per la sanità sono queste le principali novità in manovra relativamente al triennio 2019-2021. Gli interventi non convincono però ...

Legge di Bilancio - le misure per le famiglie : 100 milioni in più - terreni gratis con il terzo figlio e proroga dei bonus casa : Cento milioni di euro in più per il Fondo per le politiche della famiglia, un incremento di altri 30 milioni per quello dedicato alle politiche giovanili (anche se il plafond del bonus cultura per i 18enni viene ridotto di 20 milioni) e una norma scritta nero su bianco che prevede la concessione di terreni gratis alle coppie che fanno il terzo figlio. Queste, in sintesi, le novità contenute nella Legge di Bilancio per il 2019 inviata alle ...

Legge di Bilancio - le entrate : stretta su banche - tabacchi e giochi. 600 milioni di tagli ai ministeri - 60 alle spese militari : Quasi 22 miliardi di maggior deficit, una stretta fiscale su banche e assicurazioni, l’abrogazione dell’imposta agevolata sul reddito imprenditoriale (Iri) che avrebbe dovuto scattare nel 2019 e l’addio all’Aiuto alla crescita economica. Poi una timida spending review e una serie di interventi “tradizionali” come l’aumento dei prelievi sui giochi e sui tabacchi e le dismissioni immobiliari. Ma anche una parte ...

Bologna - fatturato in crescita del 27% ma Bilancio in rosso per 4 - 8 milioni : fatturato in crescita ma la perdita netta dell’esercizio è di 4,9 milioni contro una perdita di 16 milioni del 2016/17. L'articolo Bologna, fatturato in crescita del 27% ma bilancio in rosso per 4,8 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cagliari - approvato il Bilancio : utili per 2 - 1 milioni di euro nel 2017/2018 : Si è tenuta nella giornata di oggi l’assemblea dei soci del Cagliari Calcio in cui è stato approvato il bilancio al 30 giugno 2018. La società sarda non può che dirsi soddisfatta dei risultati emersi: per il quarto anno consecutivo si è riusciti infatti a raggiungere un risultato positivo chiudendo l’esercizio con un utile di […] L'articolo Cagliari, approvato il bilancio: utili per 2,1 milioni di euro nel 2017/2018 è stato ...

Juve - Bilancio ricavi è di 504 - 7 milioni : ANSA, - TORINO, 25 OTT - L'assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato il bilancio 2017/2018 della società che ha chiuso con una perdita di 19,2 milioni di euro e ricavi per 504,7 milioni. ...

Inter - dalla Cina ricavi per 100 milioni a Bilancio ma non ancora pagati : Le limitazioni imposte dal governo di Pechino all'esportazione di valuta hanno causato ritardi nei pagamenti verso i nerazzurri L'articolo Inter, dalla Cina ricavi per 100 milioni a bilancio ma non ancora pagati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.