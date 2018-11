Biathlon | Windisch fissa il suo obiettivo | “voglio trovare più costanza al tiro e

sportfair

(Di venerdì 30 novembre 2018) L’atleta azzurro ha parlato in vista della Coppa del Mondo dipronta a partire il 2 dicembre a Pokljuka Dominikè stato uno dei grandi protagonisti all’Olimpiade di PyeongChang, dove ha vinto due medaglie di bronzo, una nella 10 km sprint, l’altra nella staffetta mista. L’altoatesino è uno degli atleti di punta della Nazionale diche ripartirà a caccia dei primi podi in Coppa del mondo il 2 dicembre a Pokljuka. “Il mioper questa stagione – spiega il 29enne nell’intervista a FISI Tv – èpiùale migliorarlo. L’anno scorso avevo alti e bassi: ogni tanto benissimo, ma ogni tanto ho fatto dei brutti errori. Al momento li ho risolti, ma spero che non torneranno in inverno. Succedeva che quando il vento girava in una certa direzione, si bloccava la diottra e non si riusciva ...