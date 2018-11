calcioweb.eu

: #Besiktas, la serie di errori di #Karius si allunga: contro il #Sarpsborg due gol regalati in 6 minuti e non solo [… - CalcioWeb : #Besiktas, la serie di errori di #Karius si allunga: contro il #Sarpsborg due gol regalati in 6 minuti e non solo [… - Dalla_SerieA : Il Besiktas: 'Riscatto Ljajic? -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Ilè sceso in campo in Norvegiailper la quinta giornata di Europa League. Nonostante la vittoria della squadra di Istanbul, Lorisnon ha trascorso una serata tranquilla, l’ennesima dopo la finale di Champions persa con la maglia del Liverpoolil Real Madrid. Stavolta, però, il portiere tedesco si è superato regalando due gol agli avversari in sei minuti e facendo rischiare l’eliminazione dall’Europa League alla sua squadra: al 1′ un’uscita inspiegabile fuori dalla propria area e al 6′ un posizionamento alquanto discutibile che ha favorito la riuscita del pallonetto dalla distanza di Heintz. Ma non finisce qui, perché nel corso del match il portiere ha commesso altriche avrebbero potuto mettere ulteriore distanza trae rendere impossibile la rimonta dei turchi: al 62′, ...