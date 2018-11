Bertolucci | ultimo maestro che pensava «in grande»

Clare Peploe - moglie di Bernardo Bertolucci/ 'L'ultimo film gli ha allungato la vita' - IlSussidiario.net : La moglie di Bernardo Bertolucci, Clare Peploe, ha parlato dopo la morte del grandissimo regista autore di grandi capolavori come 'Ultimo Tango a Parigi'

Da Pasolini a L'ultimo imperatore : ritratto di Bernardo Bertolucci : Bernardo Bertolucci nasce a Parma il 16 marzo 1941.Figlio d'arte del poeta Attilio Bertolucci, fin da piccolo entra a contatto con la letteratura, cosa che lo porterà a iscriversi alla Facoltà di Lettere all'Università di Roma. Nel percorso di studi però si rende conto che la sua vera vocazione appartiene ad un altro ramo dell'arte, quello del cinema. Il suo vicino di casa è Pier Paolo Pasolini e proprio con lui inizia a lavorare come assistente ...

Isabella Ferrari - Stefania Sandrelli - Giuseppe Tornatore : in tanti per l'ultimo saluto a Bertolucci : Ci sono tutti, i colleghi registi, le attrici con cui ha lavorato, gli amici di una vita. E con loro i ricordi di un uomo amato per il carattere e apprezzato per la sua arte: 'Bernardo Bertolucci era ...

Stefania Sandrelli "siamo più poveri" - Paolo Taviani "il suo nuovo film" : l'ultimo saluto a Bernardo Bertolucci : Una persona unica e specialissima. Un grande maestro. Soprattutto un insostituibile amico. Il mondo del cinema e della cultura sfila nella camera ardente allestita in Campidoglio e dà l'ultimo saluto ...

Bernardo Bertolucci - l'ultimo saluto al maestro : Amici e collaboratori, molti giornalisti ma anche gente comune, compresa una classe di studenti di un liceo del quartiere Coppedé, è venuta a rendere omaggio al maestro Bernardo Bertolucci , morto ...

Addio a Bertolucci - Benigni : "Se ne va un amico fraterno - l'ultimo imperatore del cinema italiano" : "Se ne va un amico fraterno, per me lui e Giuseppe sono stati la mia famiglia a Roma. E' l'ultimo imperatore del cinema italiano, un gigante. Unico, impareggiabile e inimitabile. Rimarrà il suo cinema ...

Addio a Bertolucci - l'ultimo imperatore del cinema italiano : Ci sono moltissime valide ragioni per celebrare e, ora, piangere Bernardo Bertolucci, che si è spento ieri mattina nella sua casa romana di via della Lungara all'età di 77 anni. Moltissime ragioni che ...

Morte Bertolucci - Benigni : 'L'ultimo imperatore del cinema italiano' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ultimo tango a Parigi - di Bernardo Bertolucci/ Video - 'la scena del burro' e quella censura di otto secondi... - IlSussidiario.net : Bernardo Bertolucci e 'Ultimo tango a Parigi': nel giorno della morte del regista si ricorda il suo capolavoro, quel film-culto che subì censure e processi

L’ultimo imperatore : trama - cast e curiosità del film da Oscar di Bernardo Bertolucci : Lunedì 26 novembre, in prima serata a partire dalle 21.00 su Cielo in occasione del rinnovo di palinsesto attuato per celebrare il ricordo di Bernardo Bertolucci nel giorno della sua morte, Cielo trasmette in prime time il film capolavoro e vincitore di nove premi Oscar L’ultimo imperatore, uscito al cinema nel 1987. Martedì 27 novembre va invece in onda su Rai3 attorno alle 15.00 (QUI tutti gli altri omaggi al maestro della ...

Bertolucci e il rapporto speciale con la Sandrelli : 'Addio mio ultimo imperatore' : Per Bernardo Bertolucci era un po' una bambina da proteggere, mentre per Stefania Sandrelli 'l'ultimo imperatore', ma altrettanto da proteggere. Non si può dire che tra i due non ci fosse un rapporto ...

Addio a Bernardo Bertolucci - l'ultimo imperatore italiano del cinema mondiale : A 77 anni, il grande regista è morto a Roma dopo una lunga malattia. Ha firmato capolavori come novecento, il te' nel deserto, piccolo Buddha, l'ultimo imperatore, con il quale conquisto' due oscar. ...

Addio a Bernardo Bertolucci - Stefania Sandrelli 'Se n è andato il mio ultimo imperatore' : 'Ci sentivamo spesso, ci vedevamo di frequente e mi colpiva sempre il suo coraggio anche nella malattia e il suo essere, nonostante età e condizioni, sempre nel mondo di oggi, sempre circondato da ...

Bertolucci e Ultimo Tango a Parigi - la scena di sesso col burro che divenne «l'incubo» di Maria Schneider : Appena uscì, alla fine del 1972, quella scena con Marlon Brando e Maria Schneider fece il giro del mondo, gettando scalpore ovunque. Troppo in Italia, visto che venne immediatamente censurata. Sì, i ...