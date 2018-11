Bayern | provoca Ribery con un tweet ma perde la scommessa | ecco cos’è successo

calcioweb.eu

(Di venerdì 30 novembre 2018) A distanza di otto mesi dalla partita traMonaco e Borussia Dortmund, Franckè tornato a segnare tra l’ormai scetticismo dilagante dei suoi tifosi. Sì, perché nessuno o quasi immaginava che l’esterno francese sarebbe tornato a far gol, al punto che qualcuno si è spinto in unazione su Twitter. Infatti, in occasione del match di Champions League contro il Benfica, un utente di nome TAD ha scritto così: “Se ora segna anchemi mangio una scopa“. Il problema è che nel momento in cui è stato lanciato il suddettola situazione vedeva in vantaggio i bavaresi per 4-1, segno che non era poi così impossibile che l’ex nazionale francese potesse sbloccarsi. Ed effettivamenteha segnato dopo pochi minuti, obbligando il suo detrattore ad onorare la. In molti hanno risposto ale tra questi anche il francese, ...