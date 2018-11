Basket – Brescia | che disavventura per Marco Ceron | i ladri gli svaligiano la stanza…

Basket – Marco Ceron dimesso : la nota della Germani Brescia sulle condizioni : Marco Ceron torna finalmente a casa: il bollettino medico sulle condizioni del cestista della Germani Brescia E’ passata quasi una settimana da quel terribile contatto di gioco che ha allarmato tutti i tifosi della Germani Brescia e gli appassionati italiani di pallacanestro: Marco Ceron è svenuto in campo dopo un’azione di gioco nella sfida contro Torino ed è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Pietro Aradori “Che emozione giocare a Brescia - vogliamo prenderci il Mondiale” : Questa sera l’Italia scende in campo a Brescia per affrontare la Lituania in una sfida fondamentale nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Pietro Aradori è il capitano di questa nazionale, visto che mancherà Gigi Datome, e ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove parla proprio del match di questa sera. Per lui sarà una partita molto speciale visto che è proprio nativo di Brescia: “In Nazionale c’è sempre una ...

Basket – Infortunio Marco Ceron - il comunicato della Leonessa Brescia : “rimane in prognosi riservata” : Marco Ceron in prognosi riservata, ma il peggio è passato: il comunicato della Leonessa Brescia dopo l’intervento per la frattura cranica Una domenica sera spaventosa, per il mondo della pallacanestro italiana. Durante la sfida tra Brescia e Torino, vinta dai padroni di casa, uno scontro di gioco ha allarmato tutti i tifosi. Marco Ceron ha sbattuto contro il gomito di Jaiteh, mentre andava a rimbalzo, per poi finire rovinosamente a ...

Basket - Brescia : gomitata alla testa - Ceron in sala operatoria per 4 ore : Un intervento chirurgico durato oltre quattro ore. Intervento riuscito per il 26enne della Germani Brescia, Marco Ceron, che aveva subito la frattura dell'osso temporale dopo uno scontro di gioco ...

Basket - Serie A : Marco Ceron operato alla testa dopo la paura durante Brescia-Torino : Germani Brescia, Marco Ceron è stato operato dopo aver subito una dura gomitata fortuita nella gara di ieri contro la Fiat Torino Basket, Serie A: il cestista della Germani Brescia, Marco Ceron, è stato lo sfortunato protagonista della gara di ieri contro la Fiat Torino. Ceron ha subito una gomitata fortuita da un avversario, stramazzando al suolo inizialmente privo di sensi. paura tra i compagni accorsi subito ad aiutare il ragazzo, il ...

Basket - 8a giornata Serie A 2018-2019 : Brescia supera Torino - quinta sconfitta consecutiva per gli uomini di Larry Brown : Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket Brescia supera Torino con il punteggio di 83-76. Prestazione convincente per gli uomini di coach Andrea Diana che hanno condotto la partita sin dal primo quarto approfittando delle grandi difficoltà che continuano ad accompagnare la formazione di Larry Brown. Con la vittoria odierna la Germani stacca il gruppo delle ultime in classifica e sale a 6 punti. La ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento e Brescia - successi dal sogno qualificazione! Ottava sconfitta per Torino : Serata dedicata all’Ottava giornata della prima fase della Eurocup Cup 2018-2019, sono arrivate due pesanti vittorie per Trento e Brescia che si rimettono in corsa per la qualificazione alla prossima fase mentre Torino saluta definitivamente la competizione. ZENIT SAN PIETROBURGO-Trento 99-102 (dopo un tempo supplementare): I dolomitici conquistano una vittoria di lusso su un campo difficilissimo e si rimettono in carreggiata per ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento e Torino per l’impresa contro Zenit e Kazan - sfida decisiva per Brescia con il Galatasaray : Tre partite al termine della prima fase a gironi dell’Eurocup 2018-2019 e ultime opportunità di riscatto per le formazioni italiane impegnate. Nella 8a giornata in programma questa settimana, la prima a scendere in campo sarà Trento alle 18.00 di domani, mercoledì 21 novembre, contro lo Zenit San Pietroburgo. Alle 20.30 invece sarà la volta di Brescia contro il Galatasaray e di Torino, che ospita l’Unics Kazan. Dopo un inizio di ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Pistoia trionfa a Sassari - Brindisi batte Brescia e si conferma in zona Playoff : Colpo in trasferta per Pistoia sul campo di Sassari, Brindisi mantiene il fattore campo e batte Brescia: i Risultati della 7ª giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Varese su Cremona nel lunch match, e quelli di Avellino su Reggio Emilia e Bologna su Torino nelle prime due gare del pomeriggio, il pomeriggio domenicale della 7ª giornata di Serie A prosegue con altre due partite degne di nota: Sassari-Pistoia e Brindisi ...

Diretta/ Brindisi Brescia - risultato finale 72-65 - streaming video e tv : vince l'Happy Casa - Basket Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Brindisi Brescia, info streaming video e tv: la Happy Casa è lanciata nel campionato di Serie A1 e ospita una Leonessa in difficoltà.

Basket - Eurocup 2018-2019 : Torino sconfitta in Montenegro - Brescia cede contro Andorra dell’ex Vitali : La Fiat Torino non sa davvero vincere in Eurocup. Settima sconfitta consecutiva per la squadra di Larry Brown, che non riesce davvero a trovare la prima gioia in campo europeo. Questa volta i piemontesi sono stati battuti in trasferta dai montenegrini del Mornar Bar per 86-83 al termine di una partita combattuta e che si è deciso solamente nel finale dell’ultimo quarto. Si è arrivati punto a punto con Torino, che è sempre riuscita a ...

Basket - a Natale Varese-Cantù e Milano-Brescia : La Lega Basket ha deciso di fare un bel regalo di Natale a tutti i suoi appassionati. Sotto l'albero i tifosi troveranno tre belle partite per il 25 dicembre, anticipi del 12° turno che si completerà ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento e Brescia per la risalita - Torino quasi per l’onore : La settima giornata della prima fase di EuroCup 2018-2019 sarà, se non fondamentale, almeno di grandissima importanza per due delle tre formazioni italiane impegnate nella seconda coppa europea. Trento, dopo aver perso a Belgrado contro il Partizan, riceve l’ASVEL di Villeurbanne capolista del girone in una partita che sa tanto di ultima spiaggia. Brescia, invece, dopo il successo in trasferta contro l’AS Monaco riaccoglie da ...

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Venezia non si ferma più : Trento batte Brescia : Venezia raccoglie il sesto successo in altrettante gare, Trento vince a domicilio contro Brescia: i Risultati della 6ª giornata della Serie A di Basket La 6ª giornata della Serie A di Basket si apre con due match davvero interessanti che fanno compagnia in questo sabato sera agli appassionati della palla a spicchi: Sassari-Venezia e Trento Brescia. Nella sfida delle 20, Venezia sbanca il Palasport Roberta Serradimigni di Sassari vincendo ...