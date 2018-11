Barba | il regalo di design per la rasatura perfetta

vanityfair

: Perfetto come idea regalo per questo ?? Natale! Balsamo per barba della Linea Biologica Uomo del marchio tutto Itali… - sara_bontempi : Perfetto come idea regalo per questo ?? Natale! Balsamo per barba della Linea Biologica Uomo del marchio tutto Itali… -

(Di venerdì 30 novembre 2018): ilper una: ilper una: ilper una: ilper unaA ben pensarci ladellanon è una questione esclusivamente maschile. Molto spesso, infatti, dietro la scelta del look del proprio uomo si nascondono desideri e volontà di mogli e fidanzate che, sebbene attratte da questa moda dellaincolta sfoggiata da affascinanti attori hollywoodiani, all’atto pratico non nascondono la voglia di un aspetto curato alla perfezione. Di quelli a prova di carezza, insomma.Ed ecco che ladi lui si trasforma quasi in un affaire di coppia in cui la donna non solo ha voce in capitolo per quanto riguarda la scelta della versione della, ma anche e soprattutto in quella dello strumento perfetto per la. Perché, oltre a garantire un risultato impeccabile, ...