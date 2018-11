Banche - Visco : nuovo sistema pagamenti istantanei - sarà benchmark Ue : Frascati, 30 nov., askanews, - La Banca d'Italia lancia il Tips, un nuovo sistema di regolamento per i pagamenti istantanei in Europa. Una piattaforma, ha detto il governatore Ignazio Visco , che "ha l'...

Visco : effetti spread su Banche - famiglie : 12.44 "Il debito pubblico dell'Italia è sostenibile",afferma il governatore BankItalia Visco , nella Giornata mondiale del risparmio. Tuttavia, per mantenerlo tale va posto "il rapporto tra debito e prodotto su un sentiero credibile di riduzione duratura". Allarme del governatore per le "gravi conseguenze di un prolungato rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato" su ban che e famiglie , con conseguenze anche sull'accesso al credito per le ...

Lo spread può fare molto male. Ignazio Visco : "Conseguenze gravi su Banche e famiglie" : La crescita raggiungerà l'1% nel 2018 per poi calare nel 2019. Sull'economia italiana uno dei fattori di maggiore incertezza è lo spread, perché "è difficile immaginare che una riduzione della ricchezza delle famiglie, maggiori difficoltà per le imprese di accedere al credito e di investire, una minore capacità di intervento del settore pubblico non abbiano conseguenze di rilievo per l'attività ...