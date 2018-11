Banca Carige | definito piano industriale e finanziario con lancio immediato bond Tier 2

Piazza Affari : exploit di Banca Carige : Effervescente la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,26%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

L'indice dei titoli Bancari in Italia si muove in lieve rialzo - +0 - 69% - - seduta effervescente per Banca Carige : Partenza moderatamente positiva per il FTSE Italia Banks , che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell' EURO STOXX Banks , che non mostra variazioni di ...

L'indice dei titoli Bancari in Italia effervescente - +5 - 35% - - slancio per Banca Carige : Forte rialzo per il FTSE Italia Banks , come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell' indice EURO STOXX Banks . L' indice FTSE Italia Banks ha aperto a quota 8.209,7, in aumento di ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Banca Carige : Prepotente rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra una salita bruciante del 5,88% sui valori precedenti. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

Piazza Affari : Banca Carige in rally : Rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,88%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE ...

L'indice dei titoli Bancari in Italia in territorio positivo - +1 - 49% - - si concentrano gli acquisti su Banca Carige : Scambi al rialzo per il comparto Bancario a Piazza Affari , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il settore Bancario Italiano ha aperto a 7.843,76, in ...

Carige si attrezza per l'aggregazione. «La Banca è salva - no ad altre cessioni» : Perché? Accogliendo le richieste dell'ispezione Bce, il nuovo cda ha ritenuto indispensabile effettuare una rigorosa politica di accantonamenti su crediti. Le rettifiche sono così aumentate di 200 ...

Banca Carige - l'assemblea per l'aumento di capitale si terrà il 22 dicembre : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige , riunitosi in data odierna 15 novembre 2018 sotto la presidenza di Pietro Modiano, ha stabilito che l'assemblea dei Soci per decidere sull'aumento di ...

Consob vieta vendite allo scoperto su Banca Carige : La Consob ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto sul titolo Banca Carige . Il provvedimento avrà efficacia per l'intera seduta borsistica di oggi, 14 novembre 2018, sul mercato ...

Carige - rafforzamento patrimoniale da 400 milioni. C'è il sostegno del Fondo interBancario : Il sistema bancario interviene per salvare Carige, uno degli istituti di credito italiani più in difficoltà, considerato a rischio da alcune agenzie di rating. La banca genovese procederà a un ...

Carige - il Fondo InterBancario di tutela dei depositi delibera "aiuti" per 320 milioni : La Cassa di risparmio di Genova e Imperia è in crisi da anni e ha bisogno di centinaia di milioni di euro per sopravvivere

Carige - Modiano : La Banca è messa in sicurezza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Carige - un buco nel bilancio : interviene il fondo Bancario : Il timore nelle stanze del ministero dell'Economia è che l'istituto da tempo in difficoltà possa scatenarsi un'onda di allarme e che, con lo spread particolarmente alto e la bocciatura della manovra ...

Carige - ok a ricapitalizzazione da 400 milioni con Fondo interBancario. «Ora possibili aggregazioni» : Appare tutt’altro che scontata la partecipazione di Malacalza Investimenti, azionista di riferimento di Carige col 27,5%, alla sottoscrizione del bond At1 compreso tra i 300 e i 400 milioni di euro che la banca genovese intende emettere, in attesa di un nuovo aumento di capitale da circa 400 milioni che potrebbe essere avviato entro marzo 2019...