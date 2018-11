Aziende | chi delocalizza e chi no

Enna - rubavano mezzi in Aziende agricole coinvolgendo un bimbo di pochi anni : 13 arresti : Derubata anche un'azienda sequestrata alla mafia - L'operazione è stata denominata 'Draci' ed è stata eseguita dalla squadra mobile di Enna, dal commissariato di Piazza Armerina e dalla mobile di ...

Alternanza scuola-lavoro - le Aziende chiedono più ore. Ma il governo le taglia : Nel 2018 triplicate le iscrizioni al Regstro nazionale. L'associazione dei presidi: un errore, lasciate i fondi almeno agli istituti virtuosi

Manovra : Csc - -6 mld a Aziende - rischi Pil : ANSA, - ROMA, 20 NOV - "Imprese non finanziarie, banche e assicurazioni sono contributrici nette della Manovra: per il 2019 il totale degli interventi previsti toglierà risorse alle aziende per oltre ...

Terra dei Fuochi - firmata l’intesa. Conte : «Sarà terra dei cuori». Chiusura per le Aziende che inquinano - Video : Prevista una serie di misure di prevenzione che riguarderanno salute, presidio del territorio e tutela ambientale. Lo stop a chi inquina in un decreto previsto a gennaio

Lavoro : le 10 professioni più richieste dalle Aziende nei prossimi cinque anni : In un mondo sempre più tecnologico, l'esperto di cyber security, l'esperto di blockchain e il data scientist sono i tre lavori del futuro che saranno sempre più richiesti dalle aziende italiane durante i ...

I maggiori rischi per le Aziende nel mondo : ... secondo cui sarà presto necessaria una strategia governativa per il controllo della situazione ma soprattutto per mantenere la fiducia dei consumatori in un'economia fortemente interconnessa. Zone ...

Un mese fa bruciava il Monte Serra : “Famiglie intere senza casa - numerose Aziende agricole in ginocchio” : “Il Monte Serra, soffre con aziende davvero colpite e famiglie che hanno perso la casa. Il Monte Serra è tra le province di Pisa e di Lucca ed è stato duramente colpito dall’incendio del 28 Settembre. Divorati ben 1.500 ha di boschi e di oliveti. Famiglie intere sono rimaste senza casa, numerose aziende agricole sono state messe in ginocchio. Si parla di produzioni azzerate e milioni di euro di danni. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per ...

Maltempo Sicilia - Copagri : “Aziende in ginocchio nel ragusano” : Il violento nubifragio e le piogge torrenziali che da giorni si stanno abbattendo sulla Sicilia, stretta nella morsa del Maltempo, stanno causando danni molto ingenti, ma ancora non quantificabili a causa del perdurare delle condizioni climatiche proibitive, al settore primario isolano. Lo sottolinea la federazione regionale della Copagri, spiegando sulla base di proprie rilevazioni che i danni maggiori per quanto riguarda il comparto agricolo ...

Carburanti - settore in crisi con 4 mila Aziende chiuse e 10 mila precari : Migliaia di aziende chiuse, il precariato che dilaga e l'impennata di abusivismo ed illegalità. E' questo il bilancio tracciato da un Rapporto Faib Confesercenti sul settore dei distributori di ...

Banche e Aziende di stato - tutti i rischi dopo il declassamento di Moody’s : Quasi certo è che il taglio del rating di un gradino scatti già in settimana per alcune Banche, complicando l'accesso al mercato obbligazionario soprattutto per quelle che già si trovano in condizioni di stress finanziario. Un caso su tutti: Carige...

"Seminare il futuro" in 30 Aziende agricole bio per chiedere la libertà di usare semi non ibridi : I semi che producono i cibi che arrivano dalle nostre tavole arrivano in stragrande maggioranza da filiere industriali, In realtà, la vendita di sementi prodotte in maniera locale è sostanzialmente ...

Il premier Conte chiama a raccolta i capi delle Aziende statali : sul tavolo un piano di investimenti da 20 mld di euro in 5 anni : Il premier ha convocato un vertice con i capi delle aziende a partecipazione statale per coinvolgerle nel piano di investimenti previsto dalla manovra. Un'operazione che dovrà essere coordinata da ...

