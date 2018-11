Australia | migliaia di studenti scendono in piazza per il clima

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 novembre 2018) L’è stretta nella morsa di eventi meteo estremi, devastanti, e contrastanti, dalle piogge torrenziali su Sydney agli incendi che imperversano nel Queensland: glihanno deciso di scendere inper chiedere al governo di intervenire sul cambiamentotico. Ispirati dall’attivismo della 15enne svedese Greta Thunberg, che salta le lezioni ogni venerdì per protestare fuori dal parlamento del suo Paese,didi diverse centinaia di scuole primarie e secondarie hanno saltato le lezioni oggi nelle città di tutto il paese per partecipare a una protesta coordinata.Raduni di ‘Strike 4te Action‘ si sono svolti a Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth e Darwin, ed in molte altre città, secondo una portavoce del movimento di protesta. Più di 1.000 bambini hanno partecipato a una protesta nellacentrale di Sydney, ...