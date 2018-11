Australia | incendi; continua emergenza | temperature record

Emergenza incendi in Australia : temperature record - prosegue l’ondata di caldo : E’ piena Emergenza incendi in Australia, nel Queensland, dove si registrano oltre 100 grandi incendi boschivi alimentati da forti venti dall’entroterra e temperature record, fino a +45°C. Tutto ciò mentre a Sydney una tempesta ha riversato in un giorno la quantità di pioggia di un mese, causando due morti e il caos trasporti. Nel Queensland alcune cittadine sono state evacuate, le scuole sono chiuse, molte abitazioni sono state ...

Australia tra forti Alluvioni e Incendi : Australia gran maltempo con nubifragi e forti raffiche di vento lineari, che hanno raggiunto intensità di 90km/h. In circa due ore è caduto un quantitativo d’acqua tra i 50 e i 100mm, tra Sydney e hinterland. Le precipitazioni totali del 28 Novembre 2018 – Fonte Immagine Bureau of Meteorology, New South Wales Le strade di conseguenza si sono trasformate in fiumi e purtroppo come segnalano i media locali, ci sono state anche ...

Australia - prosegue il meteo folle : alluvioni a Sydney e incendi nel Queensland mettono in ginocchio lo stato [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Australia - Queensland in ginocchio per 138 incendi : “La gente brucerà fino alla morte. È come un ciclone di 5ª categoria diretto proprio verso la vostra porta” [FOTO] : 1/15 ...

Incendi in Australia : allarme “catastrofico” - evacuate migliaia di persone nel Queensland : Australia devastata da siccità e Incendi: nel Queensland le autorità hanno ordinato l’evacuazione di migliaia di persone a causa di un rogo che minaccia la località di Gracemere, sulla costa orientale. In totale, nel Queensland stanno divampando oltre 130 Incendi, ma quello che desta più preoccupazione è proprio quello di Gracemere. Nelle aree colpite numerose case sono state distrutte dalle fiamme, oltre 30 scuole sono state chiuse e il ...