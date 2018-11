Auricolari Bluetooth | i migliori da comprare

Cuffie e Auricolari Bluetooth? Mai come quelli col cavo : Il sito SoundGuys ha testato diversi standard arrivando a una conclusione molto chiara: “L’audio Bluetooth non è il modo migliore di fruire contenuti di alta qualità”

Nokia lancia lo smartphone Nokia 7.1 e gli Auricolari Bluetooth che vibrano : (Foto: Nokia) Non accenna a rallentare la corsa della nuova Nokia in campo mobile; il gruppo nella giornata di ieri ha infatti presentato un nuovo smartphone — che si aggiunge ai numerosi già usciti nel corso di neanche due anni dalla rinascita — e due auricolari bluetooth. Il telefono è Nokia 7.1, gadget di fascia media ma che si rivolge a un pubblico disposto a spendere qualche euro in più per portarsi a casa un dispositivo elegante e ...