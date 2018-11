Attacco hacker alla catena alberghiera Starwood | violato il database

Attacco hacker agli hotel Starwood : dal 2014 violati 500 milioni di account : Il St Regis di Marriott a Dubai Dal 2014 un’intrusione ai sistemi di prenotazione degli hotel Starwood ha permesso di violare e copiare le informazioni di 500 milioni di clienti. Lo ha annunciato oggi con un comunicato ufficiale il gruppo alberghiero statunitense Marriott, che con la catena Starwood ha creato il più grande gruppo di hotel al mondo. Le indagini interne, avviate dopo un’allerta di intrusione scattata lo scorso 8 settembre, hanno ...

Attenzione alle email con fatture ignote in allegato : è in corso un Attacco hacker in Italia : (foto: Getty Images) In questi giorni l’Italia è nel mirino di un attacco cibernertico, classificato come malspam. Le possibili vittime sono i proprietari di una casella email nella quale potrebbero ricevere un messaggio contenete un file celato che, se installato, fungerebbe da spia dall’interno del computer. Il programma che porta quest’infezione prende il nome di SLoad, un programma per eseguire download di file del computer ...

Attacco hacker alle Pec dei magistrati. Gli atti non partono - Roma apre un’indagine : Rallentamenti, disservizi e bandi in pausa: sono state queste le prime immediate conseguenza del blackout della rete telematica giudiziaria, causato da un’intrusione informatica nel data center Telecom di Pomezia il 10 novembre. Diverse fonti negli uffici tecnici di alcuni Comuni italiani, così come il personale dei casellari giudiziali, hanno conf...

Un Attacco hacker ha violato 500mila caselle pec del governo : Un attacco informatico ha causato la violazione di 500mila caselle di posta elettronica certificata (pec), delle quali 98mila appartenenti alla pubblica amministrazione. Come conseguenza dell’attacco, che ha coinvolto 3mila soggetti tra pubblici e privati, c’è stato il blocco dell’attività di alcuni tribunali italiani nei giorni scorsi. Roberto Baldoni, vice direttore per la cybersecurity del Dipartimento delle informazioni per la ...

Hacker all’Attacco della Pec : violati 500 mila account di posta elettronica certificata : Non sono solo le mail di 9 mila magistrati a essere state sottratte durante un attacco Hacker avvenuto la notte del 12 novembre contro il centro dati Telecom di Pomezia. Coinvolte nel furto sarebbero circa 98 mila caselle di posta elettronica certificata collegate al Cisr, Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, che potrebbero...

