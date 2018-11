Atletica – Tilburg 2018 | le final entries degli EuroCross

sportfair

(Di venerdì 30 novembre 2018) Record di iscritti alla rassegna continentale di corsa campestre del 9 dicembre, in Olanda, dove 616 atleti di 38 nazioni si contenderanno 13 titoli L’edizione numero 25 dei Campionati Europei di corsa campestre, domenica 9 dicembre a(Olanda), si preannuncia la più partecipata di sempre nella storia della manifestazione. All’indomani della chiusura delle iscrizioni, sono attesi 616 atleti di 38 diverse nazioni in base alle “”: 333 uomini e 283 donne, comprese le riserve. Una crescita di 40 unità rispetto alle cifre dell’anno scorso a Samorin 2017. In palio complessivamente 13 titoli: 6 individuali (seniores, under 23 e under 20 maschili e femminili), altrettanti a squadre e anche la staffetta mista 4×1,5 km con due uomini e due donne. La gara più affollata è quella under 23 maschile che vede 102 iscritti.Nella città olandese, che torna a ospitare ...