Atletica – Maratona | Valeria Straneo torna a Valencia | le sue parole prima della gara

Atletica - Valeria Straneo torna in gara dopo due anni : l’azzurra parteciperà alla maratona di Valencia : l’azzurra è pronta a rientrare in azione sulla distanza, dopo più di due anni, per lasciarsi alle spalle un paio di stagioni contrassegnate da problemi fisici Domenica 2 dicembre si corre la maratona di Valencia, in Spagna, e saranno passati 840 giorni dall’ultima gara sui 42,195 chilometri della primatista italiana Valeria Straneo, quella disputata alle Olimpiadi di Rio. l’azzurra è pronta a rientrare in azione sulla distanza, dopo più di ...

Atletica – Daniele Meucci al via della XXV Maratona Internazionale di Roma : Daniele Meucci, campione europeo della distanza, parteciperà alla prossima XXV Maratona Internazionale di Roma Il 7 aprile 2019 Roma ospiterà la sua storica Maratona e al via ci sarà anche il campione europeo della distanza Daniele Meucci (Esercito). Alle 8.30, da via dei Fori Imperiali, partirà la XXV Maratona Internazionale di Roma, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera su invito e con il Patrocinio di Roma Capitale. ...

Atletica - Campionati Italiani Maratona 2018 : Alessio Terrasi vince rimontando 2’30”! Tricolore anche per Gardelli : La Maratona di Ravenna 2018, che si è corsa oggi per le strade della città romagnola, è valsa anche per l’assegnazione dei titoli Italiani di specialità. Parterre molto interessante al maschile dove a trionfare è stato Alessio Terrasi, capace di una rimonta incredibile sul favorito Francesco Bona concretizzata negli ultimi 100 metri di corsa (per la cronaca il successo generale è andato al keniano Wilfred Murgor col tempo di 2h12:36, bravo ...

Atletica – Oltre 50.000 iscrizioni alla Maratona di New York 2018 : 3159 gli italiani al via : Oltre 50.000 iscrizioni alla 48ª edizione della Maratona di New York al via il prossimo 4 novembre: ben 3159 partecipanti sono italiani Una sfida per più di 50.000 podisti, attesi alla 48esima New York City Marathon, Oltre che per i tanti atleti “top” che domenica 4 novembre si contenderanno il successo nella 42,195 km più suggestiva del mondo. Tornano in gara i vincitori della scorsa edizione: il keniano Geoffrey Kamworor, in questa ...

Atletica - Sara Dossena rinuncia alla maratona di New York : Sara Dossena rinuncia alla maratona di New York, l’annuncio dell’atleta è arrivato attraverso i suoi profili social Sara Dossena rinuncia alla maratona di New York. L’azzurra, quest’anno sesta e medaglia d’argento per team agli Europei di Berlino, aveva in programma il ritorno nella gara dove ha esordito un anno fa sui 42,195 chilometri e che si correrà domenica 4 novembre. “Ci ho creduto fino alla fine – ha scritto nei ...

Atletica – Maratona di Venezia - sul podio comandano gli etiopi : In una gara condizionata dal meteo, successi alla Maratona di Venezia per l’etiope Gebre (2h13:23) e per la keniana Tanui (2h31:30) Tutto africano il podio della 33esima edizione della Huawei Venicemarathon, in una giornata a Venezia segnata dall’acqua alta. L’etiope Mekuant Ayenew Gebre conquista la vittoria in 2h13:23 davanti a una schiera di cinque keniani, con Gilbert Kipleting Chumba al secondo posto (2h13:52) per superare il ...

Atletica - a Valencia il keniano Abraham Kiptum stabilisce il nuovo record del mondo di mezza maratona : Il keniano Abraham Kiptum stabilisce il nuovo record del mondo di mezza maratona, correndo in 58’18” a Valencia. L’atleta 29enne migliora di cinque secondi il precedente primato, realizzato dell’eritreo Zersenay Tadese (58’23”), che resisteva da oltre otto anni (21 marzo 2010 a Lisbona). Kiptum ha corso la prima metà di gara con il gruppo di testa, passando al decimo chilometro in 28’02”. Poi al km 13 il keniano ha sferrato l’attacco ...

Atletica - Maratona di Venezia 2018 : Mekuant Gebre si aggiudica una gara resa impossibile dalla pioggia. Angela Tanui vince tra le donne : 33ma edizione della Maratona di Venezia davvero durissima per i circa 15mila atleti in gara. Il percorso è stato reso quasi impraticabile dalla pioggia e dal vento, che hanno fatto alzare il livello dell’acqua fino a quasi ad arrivare alle ginocchia dei runner. Tempi ovviamente molto alti: era impossibile aspettarsi delle grandi prestazioni dalla giornata odierna. A vincere tra gli uomini è stato l’etiope Mekuant Ayenew Gebre. Fuga ...

Atletica - Maratona Venezia 2018 : spettacolo in laguna. Kawauchi e gli africani sugli scudi : Domenica 28 ottobre andrà in scena la Maratona di Venezia 2018, una delle grandi classiche del panorama italiano per quanto riguarda la 42 km. La 33esima edizione di questo imperdibile appuntamento lagunare prevede la partecipazione di addirittura 13000 podisti che in uno scenario da favola cercheranno di andare oltre i propri limiti: partenza da Stra, cittadina alle porte del capoluogo veneto, e arrivo presso la suggestiva Riva Sette Martiri ...

Atletica – Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury conquistato i titoli assoluti nei Campionati Italiani di mezza maratona : Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury straordnari nei Campionati Italiani di mezza maratona a Foligno Valeria Straneo e Ahmed El Mazoury conquistano i titoli assoluti nei Campionati Italiani di mezza maratona a Foligno (Perugia). La piemontese del Laguna Running si lascia alle spalle un paio di stagioni difficili e vince il suo terzo tricolore sui 21,097 chilometri, che si aggiunge a quelli del 2012 e 2014, con il tempo di 1h12:04. Per la ...