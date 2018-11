Astronomia | stelle cadenti e Solstizio d’Inverno | ecco cosa ci riserva il mese di

Astronomia - nel weekend il picco delle Leonidi : tutte le INFO UTILI sulle stelle cadenti di novembre : Nel weekend, lo sciame meteorico delle Leonidi colpirà la Terra. Questo sciame meteorico annuale, che raggiungerà il picco nella notte tra sabato 17 e domenica 18 novembre, è responsabile di alcune delle tempeste meteoriche più intense della storia. A volte, infatti, le meteore cadono a tassi di 50.000 all’ora! Queste tempeste accadono, però, solo raramente. Inoltre quest’anno la loro vista sarà oscurata da una luna ben luminosa in cielo. Ecco ...

Astronomia : una matrioska spaziale nella costellazione di Eridano - 2 barre di stelle per la galassia Ngc 1291 : Si trova ad una distanza di 33 milioni di anni luce, nella costellazione di Eridano, ed è nota per possedere due barre di stelle, una esterna ed una interna: si tratta di Ngc 1291, una galassia scoperta da James Dunlop nel 1826 e successivamente classificata nel New General Catalogue da Johan Dreyer. Ngc 1291 (in alto, in un’immagine della missione Galex della Nasa) si è guadagnata gli onori della cronaca per la presenza, nella barra interna, di ...

Astronomia : alcune stelle “mentono sull’età” - aggiunto nuovo tassello agli studi sull’evoluzione degli astri : Sono un gruppo di signore civettuole che pur di non rendere nota la loro età si muovono a velocità differenti, creando agli scienziati un quadro difficile da decifrare: si tratta di circa 2900 stelle, residenti nel cluster Messier 11 (in alto, in un’immagine dell’Eso). L’ammasso – spiega Global Science – noto anche con il più simpatico nome di cluster dell’Anatra Selvatica, è stato scoperto nel 1681 dall’astronomo tedesco Gottfried ...

Astronomia : scoperta una delle stelle più antiche - è vecchia quasi quanto l’Universo : Con i suoi 13,5 miliardi di anni è una decana cosmica e il suo ‘corpo’ è costituito in buona parte da materiali emessi durante il Big Bang: dietro questo identikit si nasconde 2Mass J18082002-5104378 B, una minuscola stella a bassa metallicità al centro di un nuovo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal (articolo: “An Ultra Metal-poor Star Near the Hydrogen-burning Limit”). La ricerca – riporta Global Science – è stata ...

Astronomia - stelle cadenti : è il picco delle Tauridi - le meteore originate dai resti della cometa Encke : Nuovo appuntamento astronomico nel cielo di novembre: in questi giorni abbiamo l’opportunità di osservare lo sciame meteorico delle Tauridi. Il radiante, come comprensibile dal nome dello sciame, proviene dalla costellazione del Toro ed è generato dal passaggio attraverso i residui della disintegrazione cometa Encke. Le meteore, delle dimensioni di sassi o poco più, si disintegreranno attraversando la nostra atmosfera alla velocità di 30 ...

Astronomia : dalle stelle cadenti alle congiunzioni - ecco una panoramica del cielo di Novembre 2018 : Novembre è l’undicesimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole rimane nella costellazione della Bilancia fino al 23, poi passerà nello Scorpione. Nel corso del mese la durata del giorno diminuisce di circa un’ora. La Luna sarà in Novilunio il 7, in Primo Quarto ...

Astronomia multimessaggera : l’evento di fusione di due stelle di neutroni ha un “sosia” : Arriva da un team internazionale di ricercatori guidato da Eleonora Troja, in forza alla NASA, e a cui ha partecipato Luigi Piro dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, la conferma che GW170817, l’evento di fusione di due stelle di neutroni registrato per la prima volta sia grazie alle onde gravitazionali che a quelle elettromagnetiche, ha un “sosia”. Nell’articolo che descrive i risultati del loro lavoro, pubblicato oggi sulla rivista Nature ...

Astronomia - scoperto un rarissimo astro : Pristine 221 “mette in discussione quello che sappiamo dell’Universo primordiale e delle prime stelle” : Grazie al progetto internazionale Pristine – guidato dall’Istituto Leibniz per l’astrofisica di Potsdam e dall’Università di Strasburgo – che indaga sulle stelle più antiche della Via Lattea per comprendere l’Universo ai suoi albori, è stato scoperto un rarissimo astro, tra i più antichi mai osservati nella nostra galassia: la particolare composizione di “Pristine 221“, povera di metalli e quasi ...

Astronomia : stelle cadenti e congiunzioni - ecco cosa ci attende nel cielo di Ottobre 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci attende a Ottobre 2018, il decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il Sole si trova nella costellazione della Vergine fino al 31, poi farà il suo ingresso nella Bilancia. La durata del giorno diminuisce di circa 80 minuti dall’inizio del mese. Si ricordi che ...