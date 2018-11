Astronomia | la nebulosa Cuore IC1805 nella costellazione di Cassiopea FOTO

Astronomia : ecco IC 63 - la meravigliosa e inquietante “Nebulosa Fantasma” nella costellazione di Cassiopea : A circa 550 anni luce di distanza, nella costellazione di Cassiopea , si trova IC 63, una meravigliosa e allo stesso tempo inquietante nebulosa. Conosciuta anche come il “fantasma di Cassiopea ”, IC 63 è modellata dalla radiazione proveniente da Gamma Cassiopeiae, una vicina stella variabile eruttiva che sta lentamente consumando la nube spettrale di polvere e gas. Questo fantasma celeste fa da sfondo perfetto per gli imminenti festeggiamenti di ...

Astronomia : la Nebulosa “Zampa di Gatto” in posa per il telescopio Spitzer : Le sue strutture tondeggianti e rosate ricordano i delicati polpastrelli dei gatti e le hanno fruttato un nomignolo decisamente più simpatico del codice alfanumerico Ngc 6334: si tratta della protagonista di due recenti immagini realizzate dal telescopio Spitzer della Nasa, ovvero la Nebulosa Zampa di Gatto (Cat’s Paw Nebula), una delle nursery stellari presenti nella Via Lattea. Scoperta nel 1837 dall’astronomo inglese John Herschel e distante ...