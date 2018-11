Astronomia | Hubble torna in pista e “cattura” galassie vicino al Quadrato di Pegaso

Astronomia : un’esplosione di luci e colori - un cluster stellare in posa per Hubble : Si trova a circa 160mila anni luce dalla Terra, ai margini della Grande Nube di Magellano, si presenta come un’esplosione di luci e colori ed ha recentemente posato per uno dei celebri scatti di Hubble: il protagonista del nuovo ritratto è Ngc 1866, un cluster stellare scoperto nel 1826 dall’astronomo scozzese James Dunlop, autore di un catalogo contenente 629 soggetti tra stelle ed ammassi. Lo storico telescopio Nasa-Esa – spiega Global ...

Astronomia : Hubble osserva una galassia nana solitaria a 100 milioni di anni luce da noi : Una solitaria galassia nana a 100 milioni di anni luce da qui sorpresa dallo scatto di Hubble. La suggestiva immagine, catturata dalla Wide Field Camera 3 del telescopio spaziale Nasa-Esa, ritrae ESO338-4, una galassia nana compatta blu. Incastonata nella costellazione della Corona Australe, ESO338-4 ha un cuore blu intenso per la presenza, nel suo nucleo, di stelle brillanti e giovani che consumano voracemente idrogeno. Queste stelle ...

Astronomia - Hubble svela la mastodontica Ombra del Pipistrello sulla Nebulosa Serpente : Il Telescopio Spaziale Hubble di NASA/ESA ha catturato parte della meravigliosa Nebulosa Serpente, illuminata dalla stella HBC 672. Questa giovane stella proietta un’Ombra singolare, rinominata l’Ombra del Pipistrello, sulla Nebulosa dietro di sé, rivelando segni eloquenti del disco protoplanetario altrimenti invisibile. La Nebulosa Serpente, situata nella Coda del Serpente (Serpens Cauda) a circa 1.300 anni luce di distanza, è una Nebulosa a ...

Astronomia : la Legge di Hubble cambia nome : L’International Astronomical Union (Iau) ha accolto positivamente la proposta di rinominare la Legge di Hubble come Legge di Lemaitre – Hubble dal nome del fisico e astronomo, che per primo la scoprì nel 1927. La Legge, comunemente attribuita a Edwin Hubble che la enunciò nel 1929, afferma che esiste una relazione lineare tra lo spostamento verso il rosso della luce emessa dalle galassie e la loro distanza: tanto maggiore è la distanza della ...

Astronomia : guasto sul Telescopio Spaziale Hubble - messo fuori gioco dai suoi giroscopi : Il Telescopio Spaziale Hubble è stato messo fuori gioco da un serio problema. La NASA ha annunciato che uno dei giroscopi ha ceduto lo scorso venerdì. I giroscopi sono necessari per mantenere Hubble puntato nella giusta direzione durante le osservazioni. Di conseguenza, Hubble è ora in “modalità sicurezza” con i sistemi non essenziali disattivati. Questo significa che le osservazioni scientifiche sono in sospeso. I controllori della missione ...